Por qué Porfirio Muñoz Ledo amagó con renunciar a Morena

Porfirio Muñoz Ledo podría salir de Morena (Foto: Captura de pantalla)

El próximo 6 de junio, México tendrá un proceso electoral intermedio para renovar la cámara de diputados y algunas gubernaturas estatales, ante este panorama los distintos partidos políticos de México iniciaron con la elección de candidatos para contender por los cargos públicos.

La elección de los representantes políticos se da por medio de procedimientos interinos de cada partido, por ello el diputado Porfirio Muñoz Ledo exigió que se transparentara los procesos de elección, especialmente el caso de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) partido en el que milita.

De no ser así, amenazó con abandonarlo por no seguir aquellos principios democráticos que el mismo presidente López Obrador ha enunciado y defendido en diversas ocasiones. Todo esto lo compartió en una sesión virtual con legisladores del partido involucrado.

El diputado dijo que Mario Delgado ha hecho caso omiso a sus peticiones de transparencia (Foto: Twitter/Mariodelgado)

“Eso sería el fin de Morena como partido democrático y yo no lo aceptaría de ninguna manera: tienen mi renuncia por delante. No podemos aceptar que un gran movimiento democrático se pudra en cacicazgos ocultos”, comentó.

La violación de la ideología fundadora del partido de AMLO sería la razón suficiente para que Porfirio Muñoz saliera de la militancia de éste. Insistió en la solicitud de transparencia para evitar caer en la “dedocracia”. También destacó que Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, ya no es quién toma las decisiones.

“Hay que solicitar públicamente como un deber la transparencia, qué está pasando, por qué todo mundo me dice en los estados que se hace lo que una persona dice, que ya no es Mario. Me dan a entender que hubo un relevo de la ‘dedocracia’ y eso es inaceptable”, comentó el diputado.

Estoy en este partido porque es un partido democrático, afirmó Muñoz Ledo (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

El político mexicano no limitó su reclamo y señaló a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo, como el encargado de estar coordinando designaciones para los cargos estatales en los que contenderá Morena, reiteró que Mario Delgado ha hecho caso omiso a las solicitudes que el mismo Muñoz Ledo ha hecho.

“Si no hay transparencia de lo que está haciendo un miembro del partido, que yo no sé para quién trabaja, y que todo mundo supone que es un instrumento de la Presidencia de la República, eso es de suma gravedad”, argumentó el diplomático mexicano.

De igual forma puntualizó rotundamente que su militancia política siguió al partido que mostró ser democrático, defendió las razones por las que está en Morena y aclaró que jamás dudaría de Andrés Manuel para que las elecciones sean manipuladas por intereses secundarios.

Ledo exigió que los funcionarios públicos de la administración actual no usen el nombre del mandatario mexicano para involucrarse en la participación política de elecciones (Foto: Archivo)

“Estoy en este partido porque es un partido democrático y jamás pensaría que mi amigo, un gran demócrata que se llama Andrés Manuel López Obrador, pudiese utilizar un instrumento antidemocrático encarnado en una persona que no tiene cargo alguno en el partido para operar las elecciones regionales”, sentenció.

Por último, Ledo exigió que los funcionarios públicos de la administración actual no usen el nombre del mandatario mexicano para involucrarse en la participación política de las elecciones, reclamó el cumplimiento de valores civiles para acabar con las personas que dan “órdenes escondidas”, pidió la participación de todos los políticos para denunciar estos actos ante las autoridades correspondientes.

“No podemos considerar a nuestros hermanos de los estados de la unión como parientes pobres, aquí se respeta la democracia. Pido públicamente que tengan valor civil, que denunciemos toda ‘mano escondida’ que dé órdenes, indicaciones sobre cómo se arman las listas en los estados, escudados por una impresión de que depende del presidente de la república”, concluyó el diputado de Morena.

