Salgado Macedonio prepara impugnación ante Tribunal Electoral tras perder candidatura a gobernador de Guerrero

Salgado Macedonio irá al Tribunal Electoral a impugnar la decisión del INE de quitarle la candidatura para ser gobernador de Guerrero (Foto: Facebook @Félix Salgado Macedonio)

Félix Salgado Macedonio, el senador con licencia que busca ser gobernador del estado de Guerrero, anunció este domingo que ya prepara la impugnación que realizará ante el Tribunal Electoral luego de que el INE (Instituto Nacional Electoral) le retirara la candidatura de Morena, el partido más poderoso de México, por no presentar gastos de precampaña.

“Estamos trabajando con el equipo de abogados la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la decisión arbitraria y desmesurada del INE al suspender nuestra candidatura al gobierno del Estado de Guerrero”, señaló Salgado Macedonio en sus redes sociales.

El INE dejó de lado su papel de árbitro para convertirse en jugador y meter zancadilla

De acuerdo con el ex alcalde de Acapulco, la ciudad balnearia ubicada en el estado que busca gobernar, el INE “no puede suspender” sus derechos políticos consagrados en la Constitución. “Ni puede aniquilar el derecho de un pueblo a elegir a su gobernante”, completó.

AMLO se lanzó contra el INE por retirar candidatura a Salgado Macedonio y a otros candidatos (Video: Gobierno de México)

Por último, el llamado “Toro sin cerca” confió en que los magistrados del TEPJF le devolverán la candidatura. “Estamos seguros que el TEPJF habrá de restituir nuestros derechos. ¡Ánimo compañeras y compañeros! ¡Hay Toro!”, concluyó.

Apenas este sábado, luego de la decisión del INE que horas antes le canceló su candidatura, Salgado Macedonio, acusado de violación por dos mujeres y de otros casos de abuso por al menos tres más, amenazó a las autoridades electorales con evitar las elecciones en el Guerrero, uno de los estados más grandes de México, si no le restituían sus derechos.

“Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante”, señaló desafiante.

“Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento”, insistió en el mitin, en referencia a su selección en el partido, que estuvo llena de polémica y provocó una fractura al interior de la organización cuyos efectos todavía están por verse.

El senador con licencia incluso amenazó con frenar las elecciones en Guerrero si su candidatura queda cancelada definitivamente (Foto: Facebook @Félix Salgado Macedonio)

Y es que Morena, en la primera ocasión en que eligió a Salgado Macedonio ganador de la encuesta interna para ser el candidato del partido, fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo nombró representante del partido en Guerrero y no explícitamente su único precandidato oficial.

Luego, con su selección en una segunda encuesta, derivada de la decisión interna de reponer el proceso tras las acusaciones en contra de Salgado Macedonio, el senador con licencia pasó formalmente a ser el candidato, pero el INE señaló que, como fuera que cada partido le llamara a la etapa de las precandidaturas, deben ser fiscalizadas y las campañas presentar su informe de gastos.

“En esta etapa se dice con toda claridad que deben rendir informes todas las personas que participen en un proceso interno, y cómo lo ha señalado el TEPJF, todo acto orientado a la obtención de una candidatura debe ser considera como una precampaña, independientemente de la denominación que se le otorgue”, dijo la consejera Carla Humphrey durante la sesión del Consejo General del INE donde la candidatura de Salgado Macedonio fue tumbada.

SEGUIR LEYENDO: