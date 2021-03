Es oficial: INE canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio

(Foto: Cuartoscuro)

Cerca de las 22:00 horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), votó a favor del dictamen de la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, con lo que pierde su registro.

Tras una jornada de más de12 horas de sesión, los consejeros electorales decidieron con nueve votos a favor y dos en contra que “El Toro”, cometió una falta al no presentar el informe de ingresos y gastos de pre campaña.

Previo a la votación, los representantes de los partidos y los consejeros emitieron su opinión sobre el caso, coincidiendo en que la candidatura de Salgado Macedonio no podía seguir.

Apuntaron que, independientemente de cómo se le llame el partido a la pre campaña, los aspirantes deben de entregar en tiempo y forma sus documentos, inclusive si declaran que no gastaron nada en el proceso.

No obstante, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, señaló en su intervención que le parecía que el cese del aspirante le parecía un castigo desproporcional. Asimismo, aseveró que el trabajo del INE no debería ser “blandir la espada” que otros organismos no han hecho.

Cabe recordar que la candidatura a la gubernatura de Michoacán de Raúl Morón por Morena fue cesada, por no haber presentado sus informes de gastos en tiempo y forma ante el INE.

