“Es el Supremo Poder Conservador”: AMLO se lanzó contra el INE por retirar candidatura a Salgado Macedonio y a otros candidatos de Morena

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en el “supremo poder conservador”, luego de que la noche del jueves, el Consejo General del Instituto canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ahora, el INE busca cualquier pretexto para decidir quién es candidato y quién no.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican”, señaló.

Recordó que él mismo fue víctima de esas maniobras, cuando fue desaforado para evitar que llegara como candidato presidencial en 2006.

“¿Entonces cómo voy a quedarme callado? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro. Es juego sucio, es antidemocrático”, enfatizó.

Información en desarrollo…