“Tenemos que estar preparados”: AMLO no descarta una nueva crisis económica en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía va “muy bien”, aunque pidió “prudencia” pues no descarta una nueva crisis económica propiciada por factores externos.

“No por cuestiones nuestras, sino por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica. Tenemos que estar preparados”, subrayó el presidente en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

A raíz de la pandemia de covid-19, la economía mexicana sufrió un desplome histórico del 8,2 %, su por contracción desde la Gran Depresión.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que “vamos muy bien en la parte económica”, que se están “recuperando empleos” y que “va creciendo la economía”.

Se mostró convencido de que México va a llegar pronto a la “normalidad”, pero pidió “seguir pendientes” y no actuar con “actitudes triunfalistas”.

“ No quiero adelantar nada, pero no confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo nuestro pueblo, o sea, evitarlo, evitarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.

Y vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes, no vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a actuar con actitudes triunfalistas. No. Prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos para no tener problemas en el caso de que se presente una crisis externa en lo económico.

Aquí no, aquí una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el tránsito de gobierno de Zedillo a Salinas eso no, eso no”, explicó.

Por ello, defendió que el Gobierno debe “mantener las finanzas sanas y no gastar más de lo que se tiene de ingresos”.

Estas advertencias contrastan con el habitual discurso optimista del presidente sobre la economía mexicana.

López Obrador dijo que el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, le presentó estimaciones de 300, 000 millones de pesos adicionales, si se mantiene el precio del petróleo.

“Si siguen las cosas como están en cuanto al precio del petróleo vamos a tener unos ingresos adicionales. Según el secretario de Hacienda -aunque en esto yo, nada más en esto, soy conservador- pero según el secretario de Hacienda -que sin duda es liberal- está calculando que vamos a recibir 300 mil millones de pesos adicionales”, mencionó.

El viernes pasado, durante la clausura de la 84 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), López Obrador estimó que el producto interior bruto (PIB) del país cerrará 2021 con un crecimiento del 5 %.

El mandatario destacó también que ya se han recuperado 500.000 empleos formales de los cerca de 1,1 millones que desapareció la pandemia en 2020 y prometió que a mitad de año ya habrá recuperado los 20 millones de puestos que había registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

López Obrador, muy reacio a aumentar la deuda pública del país, ha sido criticado por empresarios y economistas por combatir la pandemia con planes de austeridad en lugar de un aumento del gasto público para estimular la economía.

Además de un desplome histórico de la economía, la covid-19 ha dejado en México más de 195.908 muertes y 2,17 millones de contagios.

