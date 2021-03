La muerte de Cepillín, 8M y Gutiérrez de la Torre prófugo: las cinco noticias que impactaron esta semana

Falleció Cepillín, Gutiérrez de la Torre prófugo, condena pública para manifestantes. (EFE, Cuartoscuro, Presidencia)

Estas son las noticias más destacadas de la semana del 8 al 12 de marzo de 2021.

1. Así fueron los últimos minutos en la vida de Cepillín: “Entró en paro, lo revivieron y ya no pudo resistir”

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Este lunes se anunció la muerte de Ricardo González, conocido en el mundo del espectáculo como Cepillín. A la edad de 75 años fue intubado por problemas cardíacos y una neumonía, después ser operado de la columna vertebral. A unos minutos de su muerte, su hija relató los últimos momentos de su padre, mencionó que falleció debido a un paro cardíaco. Agregó que él tuvo una reacción muy triste al enterarse que estaba enfermo de cáncer.

“Lamentablemente esta mañana falleció. Estamos con un dolor enorme, estoy agradecida con el cariño que le tuvieron a mi papá, hubo mucha gente que nos llamó, mucha cadena de oración, mucha gente que estuvo con nosotros. Ahora sí que hay que darle gracias. No queda de otra más que él descanse en paz. Lo último fue lo del cáncer y eso le dio para abajo”, comentó su hija Aydé González.

Horas después de su reingreso, su hijo informó a la prensa nacional que se había detectado un tejido con cáncer durante la operación de su padre, no obstante, no podría someterse a tratamiento de quimioterapia hasta que saliera del cuadro clínico. Relató que Cepillín tuvo dos paros cardíacos. Durante el primero lograron revivirlo, pero diez minutos después de que su familia tuvo la oportunidad de despedirse de él, sufrió el segundo.

Lee la nota completa aquí: https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2021/03/08/asi-fueron-los-ultimos-minutos-en-la-vida-de-cepillin-entro-en-paro-lo-revivieron-y-ya-no-pudo-resistir/

2. “Patético papel de Ciro Gómez Leyva”: la durísima respuesta de Carmen Aristegui a la acusación de “fake news” por Gutiérrez de la Torre

Luego de que Ciro Gómez Leyva, comunicador mexicano, asegurara que la investigación que dio pie a la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fuera “justicia a la carta”, la periodista Carmen Aristegui salió a defender el trabajo de su medio de comunicación.

Definió a Gómez Leyva como “el defensor” del ex líder priista en la Ciudad de México desde el momento que se publicó el reportaje en 2014. Durante la emisión del programa de radio online, Aristegui Noticias, la periodista refirió:

El señor Ciro Gómez Leyva acaba de hacer un comentario que forma parte de su patético papel en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que se erigió por razones que solo él y algunos otros solamente saben

Carmen Aristegui anunció que ella y su equipo sostienen completamente los datos vertidos sobre el caso Gutiérrez de la Torre. La periodista hizo referencia al emoji que usó Gómez Leyva para hablar de la investigación y dijo: “ese vómito que él pone acompañando su texto es el que provoca su propio comentario”.

Lee la nota completa aquí: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/10/patetico-papel-de-ciro-gomez-leyva-la-durisima-respuesta-de-carmen-aristegui-a-la-acusacion-de-fake-news-por-gutierrez-de-la-torre/

3. De “La Academia” a Televisa: Raúl Sandoval llegó a la empresa luego de ser acusado por Myriam Montemayor de machista

Raúl Sandoval ya forma parte de las filas de Televisa (IG: raul_sandoval777)

El cantante y actor mexicano Raúl Sandoval, quien saltó a la fama por formar parte de la primera generación de La Academia, confirmó que se unirá a las filas de Televisa tras casi 20 años de trayectoria en Tv Azteca. Esto lo dio a conocer en medio de las acusaciones que Myriam Montemayor realizó en su contra por decir comentarios machistas y misóginos cuando ambos formaron parte del reality musical de TV Azteca.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el actor fue acusado junto con su ex compañero de “La Academia” Víctor García por realizar comentarios machistas y misóginos durante su estancia en el exitoso reality televisivo de talento musical. Así lo dio a conocer Myriam Montemayor a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy que se conmemora el día de la Mujer recuerdo a dos ‘compañeros’ de trabajo que me dijeron que las mujeres cuando nos casábamos y éramos mamás, madurábamos y nos pudríamos?”, afirmó la ganadora de la primera generación del reality. Ante esto, sus seguidores le pidieron develar los nombres de los involucrados, a lo que ella contestó “Víctor García, Raúl Sandoval y su compinche Toñita.

Lee la nota completa aquí: https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2021/03/10/de-la-academia-a-televisa-raul-sandoval-llego-a-la-empresa-luego-de-ser-acusado-por-myriam-montemayor-de-machista/

4. “El castigo en este caso es la condena pública”: AMLO pidió no perseguir a nadie por disturbios del 8M

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en su conferencia de prensa que no se va a perseguir a nadie, luego de los incidentes que se presentaron en la marcha del 8M.

“Ya hablamos ayer sobre este tema yo considero que va informar la jefa de gobierno, estuvo presente al tanto... mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública, la gente no ve bien”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que ante los disturbios y que derribaron una parte de las vallas, decidió que se quitara el llamado “muro de la paz”.

El presidente enfatizó que su gobierno siempre estará abierto al diálogo con quienes están inconformes o persigan causas justas. También reveló que los colectivos feministas no quisieron tener comunicación con las autoridades.

Lee la nota completa aquí: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/10/el-castigo-en-este-caso-es-la-condena-publica-amlo-pidio-no-perseguir-a-nadie-por-disturbios-del-8m/

5. La UIF informó que bloqueó las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia

(Foto: Twitter/LorenzoLarry9)

Las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el expresidente del PRI en la Ciudad de México acusado de encabezar una red de prostitución a su servicio, ya fueron bloqueadas, así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Fuentes al interior de la UIF dijeron a Infobae México que el bloqueo se realizó el lunes 8 de marzo.

La orden de aprehensión no solo fue girada contra Gutiérrez de la Torre. También contempla a la ahora diputada local Sandra Esther Vaca Cortés, Roberto Zamorano, exsecretario de finanzas del tricolor capitalino, así como de Claudia Priscila Martínez y Adriana Rodríguez, estas últimas, acusadas de fungir como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI capitalino.

Este miércoles, la abogada Italy Ciani dio a conocer que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se fugó de elementos de la fiscalía capitalina durante un operativo registrado el fin de semana, el cual calificó de “desastroso y desaseado”. A través de una carta dirigida a la opinión pública fechada este 10 de marzo, quien fuera presidenta de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, aseguró que Gutiérrez de la Torre “se les dio a la fuga, o lo dejaron ir”.

Lee la nota completa aquí: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/10/la-uif-informo-que-bloqueo-las-cuentas-de-cuauhtemoc-gutierrez-de-la-torre-profugo-de-la-justicia/

