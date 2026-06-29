SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Jovany “N” fue localizado y detenido en el municipio de Yautepec, Morelos. Se le aseguró un arma de fuego corta, una báscula gramera y dosis de aparente droga. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, reafirmó que Jovany “N”, alias “La Muñeca”, detenido en Morelos, está presuntamente vinculado con la célula delictiva investigada por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del Gobierno capitalino asesinados en mayo de 2025.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario informó que la captura fue resultado de trabajos conjuntos de investigación e inteligencia desarrollados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades del estado de Morelos.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Jovany “N” fue localizado y detenido en el municipio de Yautepec, Morelos. Durante el operativo se le aseguró un arma de fuego corta, una báscula gramera y dosis de aparente droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

La captura había sido informada oficialmente el pasado 26 de junio; sin embargo, el pronunciamiento de Pablo Vázquez reforzó la línea de investigación que ubica al detenido como integrante de la estructura criminal relacionada con el ataque en el que perdieron la vida Guzmán y Muñoz.

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El titular de la SSC CDMX afirmó que no habrá impunidad por el crimen. (Crédito: X | @PabloVazC)

“La Muñeca” es señalado además como presunto responsable del control de puntos de venta de droga en las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús e Impulsora, ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al análisis de diversas líneas de investigación, labores de seguimiento e intercambio de información entre instancias federales y capitalinas.

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Tras la detención, Pablo Vázquez agradeció la colaboración de la SSPC, la Fiscalía General de la República y las autoridades morelenses. Asimismo, aseguró que las corporaciones mantienen los trabajos coordinados para identificar y capturar a todas las personas que participaron en el doble homicidio.

Las autoridades federales y de la Ciudad de México reiteraron que las investigaciones continúan abiertas y sostuvieron que el objetivo es esclarecer por completo el crimen ocurrido en mayo pasado y llevar ante la justicia a todos los responsables.

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Así fue el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz

Las investigaciones de la Fiscalía capitalina establecieron que el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega fue resultado de una operación planeada con semanas de anticipación. La mañana del 20 de mayo de 2025, ambos fueron emboscados sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, cuando la funcionaria llegó en un automóvil para recoger a su compañero.

La secretaria de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán y el asesor José Muñoz, fueron asesinados el 20 de mayo en la Ciudad de México. (Crédito: Infobae México)

De acuerdo con las indagatorias, un hombre que se encontraba en el sitio aparentando realizar labores en la vía pública esperó el momento en que las víctimas coincidieron para abrir fuego. Los peritajes determinaron que fueron realizados doce disparos: ocho impactaron a Ximena y cuatro a José. Ambos fallecieron en el lugar.

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Las autoridades reconstruyeron una ruta de escape en la que participaron varios vehículos y distintos operadores. Tras el ataque, los responsables abandonaron una motocicleta utilizada para la huida inicial, cambiaron de unidad en al menos dos ocasiones y finalmente se dirigieron hacia el Estado de México. La investigación concluyó que en la ejecución material y las tareas de apoyo participaron al menos seis personas, además de colaboradores encargados de logística y vigilancia.

Un crimen planeado por semanas

Los datos obtenidos por los investigadores apuntaron a que el crimen no fue improvisado. La célula responsable habría realizado seguimientos durante alrededor de veinte días para conocer los desplazamientos habituales de las víctimas. Incluso, las autoridades detectaron un intento previo para concretar el ataque el 14 de mayo, el cual no se consumó debido a que la rutina de ambos cambió ese día.

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De acuerdo con la información oficial, con la captura de "La Muñeca", suman 19 detenciones por el crimen de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega. (Crédito: Fiscalía de la Ciudad de México)

Con la captura de “La Muñeca”, realizada el 26 de junio en Yautepec, Morelos, suman 19 personas detenidas por distintos niveles de participación en el caso. Hasta ahora, las autoridades no han detallado cuál habría sido específicamente el papel del presunto integrante de la organización criminal en la ejecución del doble homicidio. Entre los arrestados figura Francisco “N”, señalado como presunto coordinador logístico de la operación, además de otros integrantes relacionados con tareas de ejecución, financiamiento y apoyo operativo.