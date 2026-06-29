Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Foto: Profepa

Un hombre fue detenido en Colima mientras transportaba de manera ilegal más de 11 mil huevos de tortuga marina golfina en cinco cajas de cartón y tres bolsas negras desde el estado de Michoacán .

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su arresto ocurrió en un retén de seguridad realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicado en la localidad de Estapilla, municipio de Colima, cuando lo observaron con cinco cajas de cartón y tres costales.

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Al realizar una inspección de los objetos que portaba, los elementos localizaron un total de 11 mil 175 huevos de tortuga marina, para los que se emitió el dictamen técnico de identificación en materia de recursos marinos. Además, se emitirá en los próximos días un dictamen de reparación del daño.

Ante el ilícito que cometía, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina.

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Huevos no podrán sembrarse debido a que no se asegura su nacimiento

Foto: Profepa

La Profepa detalló que para tratar de minimizar el daño se recomendó la siembra de los huevos, ya que existe un periodo breve en el que aún pueden ser viables de eclosionar; sin embargo, esto no podía asegurarse al no tener certeza del tiempo que llevaban fuera del nido.

“Ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta la viabilidad (de su eclosión)”, se lee en el comunicado.

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Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe que cualquier ejemplar de tortuga marina sea sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados, sin distinción de especie, por lo que el proceso en contra del hombre comenzará por la extracción de más de 11 mil huevos.

¿Cómo denunciar la venta ilegal de animales silvestres a través de redes sociales?

Detectar una publicación de venta ilegal de animales silvestres en redes sociales y denunciarla ante Profepa puede frenar un delito federal que afecta a especies protegidas en México, altera ecosistemas y también eleva el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

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Una guacamaya roja sobre un paño blanco y plantas similares a peyote acompañan a personal de PROFEPA, que supervisa el procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta abarca plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok, donde este comercio ha crecido en los últimos años, según información de la autoridad ambiental. Estas operaciones violan la legislación vigente y suelen realizarse sin la documentación legal requerida.

Entre las especies más traficadas están loros, pericos, guacamayas, primates como el mono aullador y el mono araña, felinos, tortugas marinas y mamíferos marinos. También se comercializan pieles, plumas, garras, huevos de tortuga y restos taxidermizados.

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La denuncia debe reunir capturas, enlace, usuario y fecha de la publicación

La primera recomendación es no confrontar ni contactar al vendedor. La autoridad advierte que la seguridad personal debe ir primero.

El siguiente paso es guardar prueba de la publicación: capturas de pantalla o el enlace directo de la historia, perfil o anuncio donde se ofrece la fauna silvestre. También conviene anotar el nombre de usuario o de la página, la fecha y la red social en la que apareció.

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Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA

Ese registro sirve incluso si el contenido desaparece después. La captura queda como respaldo de lo observado y puede acompañar la denuncia.

La información debe incluir una descripción breve y clara de lo detectado. El ejemplo citado por el medio plantea una fórmula simple: “En la publicación de Facebook con fecha 16 de mayo observé que tienen a la venta ejemplares de mono araña, especie protegida. Solicito su apoyo para frenar esta venta ilegal”.

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Comprar o vender fauna silvestre sin papeles es un delito federal

La denuncia puede presentarse de forma anónima y confidencial ante Profepa. El trámite puede hacerse en línea, a través de la página oficial del gobierno de México, o por correo electrónico con los datos recabados.

Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea de PROFEPA

La autoridad pide adjuntar la información disponible y exponer con claridad qué se observó. Ese reporte puede ayudar a identificar operaciones de comercio ilegal de especies bajo protección legal.

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Para conocer qué especies están protegidas y cómo presentar una denuncia también pueden consultarse la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento y la NOM-059-SEMARNAT-2010.