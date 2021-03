De “La Academia” a Televisa: Raúl Sandoval llegó a la empresa luego de ser acusado por Myriam Montemayor de machista

El actor mexicano Raúl Sandoval anuncia su integración a Televisa (Foto: Revista Q)

El cantante y actor mexicano Raúl Sandoval, quien saltó a la fama por formar parte de la primera generación de La Academia, confirmó que se unirá a las filas de Televisa tras casi 20 años de trayectoria en Tv Azteca. Esto lo dio a conocer en medio de las acusaciones que Myriam Montemayor realizó en su contra por decir comentarios machistas y misóginos cuando ambos formaron parte del reality musical de TV Azteca

“Ya me quitaron el veto de Televisa, ¡por fin! Proyecto nuevo, gracias a Dios”, afirmó el cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en referencia a cuando una televisora te bloquea la oportunidad de pertenecer a sus filas si trabajas con su competencia.

Al parecer, su primer trabajo será en la telenovela Si nos dejan, una producción de Carlos Bardasano.

El intérprete de temas como ¿Perdón, por qué? y No me compares consolidó su carrera como actor en la televisora que lo vio nacer en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco. Sin embargo, el año pasado se contagió de Covid-19, lo que derivó en un estado de salud delicado para el artista.

El cantante y actor se unirá a la telenovela "Si nos dejan" a unos meses de tener que vender papel de baño debido a la pandemia de Covid-19 (Foto: @raul_sandoval777 / IG)

“Ya saben que soy bien positivo para todo y para esto también salí positivo, di positivo para el Covid-19. Afortunadamente aún no traigo síntomas fuertes, me siento como cuando te quiere dar una gripa”, explicó el cantante a través de sus redes sociales. También señaló que el origen de su contagio pudo ser en los foros de TV Azteca, donde acudió en ese entonces para cantar “El juguetón” en el homenaje a Armando Manzanero.

Además, Raúl Sandoval también afirmó su necesidad de vender papel higiénico para sobrevivir a la crisis causada por la pandemia mundial. Debido al cierre de espacios públicos como conciertos y salas de teatro, donde participaba Sandoval, decidió emprender el negocio de papel higiénico para solventarse a él, a su esposa Franc Meric y a su hijo.

ACUSADO DE COMENTARIOS MACHISTAS Y MISÓGINOS

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el actor fue acusado junto con su ex compañero de “La Academia” Víctor García por realizar comentarios machistas y misóginos durante su estancia en el exitoso reality televisivo de talento musical. Así lo dio a conocer Myriam Montemayor a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy que se conmemora el día de la Mujer recuerdo a dos ‘compañeros’ de trabajo que me dijeron que las mujeres cuando nos casábamos y éramos mamás, madurábamos y nos pudríamos?”, afirmó la ganadora de la primera generación del reality. Ante esto, sus seguidores le pidieron develar los nombres de los involucrados, a lo que ella contestó “Víctor García, Raúl Sandoval y su compinche Toñita.

Al día de hoy, la cantante ya eliminó las publicaciones que realizó donde acusaba a sus ex compañeros, al igual que un tuit donde afirmaba que ya no callará más respecto al tema. Víctor García, Raúl Sandoval y Toñita no han realizado ningún comunicado al respecto. Sin embargo, los seguidores de Montemayor mostraron su apoyo a través de tuits, donde también respaldaron sus acusaciones.

“¡Totalmente de acuerdo! Tú fuiste víctima de bastante machismo y misoginia”, sentenció un usuario en referencia a la estancia de Montemayor durante el reality televisivo. Otra usuaria aseguró que la “humillaron y se burlaron en su cara”. A pesar de que varios miembros de la primera generación de “La Academia” mantienen una buena relación, durante las transmisiones del programa eran claras las disputas de la cantante con Sandoval y García, así como con Toñita.

La cantante realizó las acusaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer (Foto: Instagram @myriammontecruz)

