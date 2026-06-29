Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

La Ciudad de México implementará un sistema de transporte especial y circuitos de apoyo para el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que se jugará el 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El operativo comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 h del día siguiente (miércoles 1 de julio) en varias modalidades del transporte público.
El esquema prioriza alternativas para asistir al estadio y garantiza la evacuación ordenada después del evento. Más de 550 unidades estarán destinadas a servicios especiales, que podrán pagarse únicamente con la Tarjeta MI.
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Uno de los servicios que ampliará su horario será el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús CDMX, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será el operativo para el juego de 16vos del Mundial 2026 en el Azteca.
Operativo y horarios extendidos del Tren Ligero, Metro y Metrobús
El dispositivo contempla servicios directos y ordinarios del Tren Ligero, junto con circuitos de apoyo en Metro, Metrobús, Trolebús y RTP. Desde las 13:00 h comenzarán a operar los servicios extraordinarios. Las puertas del Estadio Ciudad de México se abrirán a las 15:00 h y el partido iniciará a las 19:00 h.
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Para ello, las autoridades explicaron que el STC Metro y el Metrobús extenderán su horario una hora más, para finalizar operaciones a las 01:00 horas. Estas son las rutas que extenderán su servicio:
METRO CDMX: Línea 1 (Observatorio - Pantitlán), Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) extienden horario hasta la 01:00 hrs.
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TREN LIGERO: servicio especial hasta la 01:00 hrs. La estación Estadio Azteca permanecerá cerrada durante el servicio habitual para evitar aglomeraciones.
NOCHEBÚS Y TROLEBÚS: otras seis rutas nocturnas operarán desde la medianoche hasta las 05:00 h.
Alternativas de llegada: Park and Ride y “Ride”
Quienes lleguen en automóvil podrán utilizar el servicio Park & Ride, donde estacionan en puntos remotos y toman un servicio especial hasta el estadio. Hay cinco rutas y el costo único es de $500.00 MXN. El pago es exclusivo con Tarjeta MI.
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También estará disponible el servicio Ride, que contempla siete rutas con un costo de $350.00 MXN, y también requiere el uso de la Tarjeta MI. Estos recorridos conectarán lugares estratégicos como Bellas Artes, Chapultepec, Reforma y el Estadio Olímpico Universitario.
Plazas como Carso, Auditorio, Santa Fe, Six Flags y Parque Ecológico Xochimilco funcionarán como puntos de partida.
Circuitos de apoyo y zonas de ascenso
Habrá circuitos especiales gestionados por la Secretaría de Movilidad, que incluyen paradas designadas para subir o bajar. Las 16 rutas del CETRAM estarán reubicadas a zonas sobre Viaducto Tlalpan y San Juan Bosco (sur), y Viaducto Tlalpan y C. Arenal (norte).
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El operativo prevé la presencia de taxistas en cinco bahías, con 1.000 unidades disponibles y horario ampliado hasta la 01:00 hrs.
Los servicios de aplicación tendrán acceso limitado por una geocerca que restringe su ingreso al perímetro del estadio, medida que busca evitar la congestión y garantizar la salida ágil tras el evento.
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Movilidad activa: bicicletas, scooters y recorridos nocturnos
Para los usuarios de Ecobici y otros sistemas públicos de bicicletas y scooters, se instalarán cinco corrales con acceso desde las 15:00 h. Estos puntos estarán ubicados en Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan/Kiosko, Skate Park Los Multis y General Anaya.
Después del partido, el acceso permanecerá habilitado tres horas más, permitiendo una dispersión escalonada.
La salida del estadio está diseñada para escalonarse:
- Park & Ride y Ride: Operarán hasta que salga el último pasajero.
- Movilidad activa (bicis y scooters): Funcionan hasta tres horas después del partido.
- Taxis y aplicaciones: Mantienen actividad hasta la 01:00 h.
- Transporte público nocturno: Refuerza la oferta con seis rutas de RTP cubriendo puntos como Aragón, Xochimilco Bosque de Nativitas, Toreo, Santa Fe, Chapultepec y Circuito Bicentenario.
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Condiciones para el uso del transporte
La Tarjeta MI será obligatoria para todos los servicios especiales, con compra y recarga en puntos de salida y regreso. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante aplicaciones como AppCDMX y Mercado Pago. Se habilitará también la opción de Tarjeta Virtual.
Durante el evento, el SiTIS (Sistema de Transporte Individual y Sostenible) operará las 24 horas en su polígono designado.
La estrategia busca reducir la presión sobre las rutas habituales de transporte, evitando paradas intermedias cerca del estadio y reubicando los ascensos y descensos para 16 corredores principales del transporte público de la ciudad.
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