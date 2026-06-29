Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

Las autoridades explicaron que el STC Metro y el Metrobús extenderán su horario una hora más (Metro CDMX)

La Ciudad de México implementará un sistema de transporte especial y circuitos de apoyo para el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que se jugará el 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El operativo comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 h del día siguiente (miércoles 1 de julio) en varias modalidades del transporte público.

El esquema prioriza alternativas para asistir al estadio y garantiza la evacuación ordenada después del evento. Más de 550 unidades estarán destinadas a servicios especiales, que podrán pagarse únicamente con la Tarjeta MI.

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Uno de los servicios que ampliará su horario será el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús CDMX, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será el operativo para el juego de 16vos del Mundial 2026 en el Azteca.

Aficionados realizan filas para ingresar al Tren Ligero con dirección al Estadio Ciudad de México, donde el acceso al servicio se realiza únicamente mediante la presentación de boleto para los eventos relacionados con la Copa Mundial de Futbol 2026 (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Operativo y horarios extendidos del Tren Ligero, Metro y Metrobús

El dispositivo contempla servicios directos y ordinarios del Tren Ligero, junto con circuitos de apoyo en Metro, Metrobús, Trolebús y RTP. Desde las 13:00 h comenzarán a operar los servicios extraordinarios. Las puertas del Estadio Ciudad de México se abrirán a las 15:00 h y el partido iniciará a las 19:00 h.

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Para ello, las autoridades explicaron que el STC Metro y el Metrobús extenderán su horario una hora más, para finalizar operaciones a las 01:00 horas. Estas son las rutas que extenderán su servicio:

METRO CDMX: Línea 1 (Observatorio - Pantitlán), Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) extienden horario hasta la 01:00 hrs.

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TREN LIGERO: servicio especial hasta la 01:00 hrs. La estación Estadio Azteca permanecerá cerrada durante el servicio habitual para evitar aglomeraciones.

NOCHEBÚS Y TROLEBÚS: otras seis rutas nocturnas operarán desde la medianoche hasta las 05:00 h.

(FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Alternativas de llegada: Park and Ride y “Ride”

Quienes lleguen en automóvil podrán utilizar el servicio Park & Ride, donde estacionan en puntos remotos y toman un servicio especial hasta el estadio. Hay cinco rutas y el costo único es de $500.00 MXN. El pago es exclusivo con Tarjeta MI.

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También estará disponible el servicio Ride, que contempla siete rutas con un costo de $350.00 MXN, y también requiere el uso de la Tarjeta MI. Estos recorridos conectarán lugares estratégicos como Bellas Artes, Chapultepec, Reforma y el Estadio Olímpico Universitario.

Plazas como Carso, Auditorio, Santa Fe, Six Flags y Parque Ecológico Xochimilco funcionarán como puntos de partida.

Circuitos de apoyo y zonas de ascenso

Habrá circuitos especiales gestionados por la Secretaría de Movilidad, que incluyen paradas designadas para subir o bajar. Las 16 rutas del CETRAM estarán reubicadas a zonas sobre Viaducto Tlalpan y San Juan Bosco (sur), y Viaducto Tlalpan y C. Arenal (norte).

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People celebrate Mexico's victory in the opening match of the 2026 FIFA World Cup, outside the Azteca Stadium, in Mexico City, Mexico, June 11, 2026. REUTERS/Fred Ramos

El operativo prevé la presencia de taxistas en cinco bahías, con 1.000 unidades disponibles y horario ampliado hasta la 01:00 hrs.

Los servicios de aplicación tendrán acceso limitado por una geocerca que restringe su ingreso al perímetro del estadio, medida que busca evitar la congestión y garantizar la salida ágil tras el evento.

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Movilidad activa: bicicletas, scooters y recorridos nocturnos

Para los usuarios de Ecobici y otros sistemas públicos de bicicletas y scooters, se instalarán cinco corrales con acceso desde las 15:00 h. Estos puntos estarán ubicados en Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan/Kiosko, Skate Park Los Multis y General Anaya.

Después del partido, el acceso permanecerá habilitado tres horas más, permitiendo una dispersión escalonada.

La salida del estadio está diseñada para escalonarse:

- Park & Ride y Ride: Operarán hasta que salga el último pasajero.

- Movilidad activa (bicis y scooters): Funcionan hasta tres horas después del partido.

- Taxis y aplicaciones: Mantienen actividad hasta la 01:00 h.

- Transporte público nocturno: Refuerza la oferta con seis rutas de RTP cubriendo puntos como Aragón, Xochimilco Bosque de Nativitas, Toreo, Santa Fe, Chapultepec y Circuito Bicentenario.

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El RTP ofrecerá servicio para el México vs Ecuador (X/ @RTP_CiudadDeMex)

Condiciones para el uso del transporte

La Tarjeta MI será obligatoria para todos los servicios especiales, con compra y recarga en puntos de salida y regreso. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante aplicaciones como AppCDMX y Mercado Pago. Se habilitará también la opción de Tarjeta Virtual.

Durante el evento, el SiTIS (Sistema de Transporte Individual y Sostenible) operará las 24 horas en su polígono designado.

La estrategia busca reducir la presión sobre las rutas habituales de transporte, evitando paradas intermedias cerca del estadio y reubicando los ascensos y descensos para 16 corredores principales del transporte público de la ciudad.

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