Así reaccionó Javier Aguirre a la frase viral  “¿Y si, sí?” con que la afición se ilusiona previo a los 16vos del Mundial

Así reaccionó Javier Aguirre a la frase viral “¿Y si, sí?” con que la afición se ilusiona (REUTERS/Henry Romero)

Las tres victorias de México en la fase de grupos del Mundial 2026 ha creado que la afición se adueñe de las calles con los festejos, pero una particularidad de esta ilusión que ha creado el Tricolor es la frase “¿Y si sí?“. Luego de que en redes sociales se hiciera viral este trend que habla de la ilusión y expectativa de que México llegue más allá del quinto partido, Javier Aguirre reaccionó a este fenómeno de internet.

En la conferencia previa al México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el técnico del combinado nacional confesó qué significa para él esta frase y para la selección. Y es que, luego de que algunos jugadores como Gilberto Mora hicieran alusión a la idea de lo simboliza para el equipo, el Vasco fue directo.

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Fiel a su estilo, Javier Aguirre respondió con franqueza lo que significa la frase “¿Y si sí?” para el Tricolor así como para la afición, y lo primero que sorprendió fue la manera espontánea y extrañeza con la que reaccionó a tal fenómeno. “Voy a regañar a mis hijos cabr**es que ellos sí entienden y no me han dicho nada”, sentenció.

¿Qué piensa Javier Aguirre de la frase viral “¿Y si sí?“?

Cuando Javier Aguirre fue consultado sobre la frase viral “y si, sí?”, popularizada durante el Mundial, y expresó desconocimiento sobre el origen (REUTERS/Luis Cortes)

Cuando Javier Aguirre fue consultado sobre la frase viral “y si, sí?”, popularizada durante el Mundial, y expresó desconocimiento sobre el origen y uso de dicha expresión por parte de sus jugadores. Rápidamente el Vasco aseguró que no la había escuchado hasta hace poco que la prensa le mencionó la importancia de la frase para la afición.

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“Yo por lo menos no la había oído de parte de ellos, la oí hoy aquí, aquí en la entrevista aquí atrás, y esto me sorprendió”, compartió ante la prensa.

Por otra parte, dejó en claro que no puede controlar lo que piensa, hace o siente la afición, por lo que dejó este momento viral en manos del público; explicó que él se encargará de trabajar con sus seleccionados para sacar el resultado.

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“No, no tengo más que decir al respecto, porque es algo que no conozco y que no controlo, ¿no? Por lo tanto, no puedo... yo controlo a mis 26 jugadores, mi cuerpo técnico me ayuda para ello, controlo y intento que hagan, desarrollen un plan de juego”, compartió.

Aguirre desconocía la frase "Y si sí" del Mundial ( REUTERS/Annegret Hilse)

México “pintará” de verde al Estadio Azteca para recibir a Ecuador

La Selección Mexicana vestirá de verde este martes 30 de junio ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, partido programado en el Estadio Ciudad de México. La camiseta negra y la blanca, usadas en la fase de grupos, quedarán reservadas para los siguientes compromisos de eliminación directa.

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El equipo tricolor ya usó esa indumentaria en el partido inaugural contra Sudáfrica y ganó 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Será la segunda ocasión del torneo en la que México porta el uniforme verde.

México terminó como líder del Grupo A tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros después de perder 1-0 con Costa de Marfil, empatar 0-0 ante Curasao y vencer 2-0 a Alemania, con lo que suma cuatro puntos.

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Para el cruce, Ecuador perfila a Hernán Galíndez; en defensa a Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; en el mediocampo a Alan Franco, Moisés Caicedo y Pedro Vite; y en ataque a John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.

México alista a Raúl Tala Rangel en la portería; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la zaga; Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo en el mediocampo; y al frente a Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Jiménez y Quiñones.

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El antecedente más reciente entre México y Ecuador en un Mundial se remonta a Corea-Japón 2002, en la fase de grupos, cuando el Tri revirtió un 0-1 y se impuso 2-1 con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.