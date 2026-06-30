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CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

El operativo gratuito se desplegará este martes 30 de junio desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, para que la afición tenga opciones de ver los 16vos del Mundial

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CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El partido México vs Ecuador del Mundial 2026 se convertirá en el mayor festejo público futbolero de los últimos años en la Ciudad de México, gracias a la instalación de 39 pantallas gigantes a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, y una red de 18 festivales futboleros que transmitirán el encuentro y ofrecerán programación cultural el martes 30 de junio.

Este operativo de acceso libre marcará un despliegue excepcional de infraestructura en espacios emblemáticos de la capital. Las nueve pantallas previstas solo en el Centro Histórico permitirán que miles de aficionados vivan la experiencia del juego mundialista en lugares tan simbólicos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y El Caballito.

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Destaca la invitación directa para que familias con niños se reúnan en la instalación específica del Monumento a la Revolución, planteando en ese sitio un ambiente familiar y seguro.

¿Dónde están ubicadas las pantallas para ver el México vs Ecuador?

Los 18 festivales futboleros cubrirán alcaldías y puntos clave como el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón, Utopía Meyehualco en Iztapalapa y más (REUTERS/Luis Cortes)
Los 18 festivales futboleros cubrirán alcaldías y puntos clave como el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón, Utopía Meyehualco en Iztapalapa y más (REUTERS/Luis Cortes)

Durante la jornada, los llamados “escenarios futboleros” estarán activos entre las 21:00 y las 01:00 hrs (noche del martes al miércoles), una apuesta inédita de apertura ciudadana para este tipo de eventos culturales. La autoridad habilitó accesos libres y zonas de reunión masiva que buscan descentralizar el flujo de público, históricamente focalizado en el Zócalo y Centro Histórico.

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Los 18 festivales futboleros cubrirán alcaldías y puntos clave como el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón, Utopía Meyehualco en Iztapalapa, Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, y Deportivo Xochimilco.

Ubicación de los festivales futboleros para el México vs Ecuador

  1. Parque La Bombilla, Álvaro Obregón
  2. Utopía Meyehualco, Iztapalapa
  3. Parque Tezozomoc, Azcapotzalco
  4. Deportivo Vivanco, Tlalpan
  5. Unidad Independencia, Magdalena Contreras
  6. Campos Revolución, Gustavo A. Madero
  7. Deportivo Xochimilco
  8. Central de Abasto, Iztapalapa
  9. Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa
  10. Bosque de Tláhuac
  11. Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero
  12. Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta
  13. Parque de la Consolación, Coyoacán
  14. Parque Las Américas, Benito Juárez
  15. Utopía Mixiuhca, Iztacalco
  16. Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza
  17. Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo
  18. Estacionamiento de Palacio de los Deportes.

Ubicación de las pantallas en el Centro CDMX

Aquellas personas que no logren ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo, podrán ver el juego en las siguientes ubicaciones:

  1. Juárez y Bellas Artes
  2. Juárez cerca del Hemiciclo a Juárez
  3. Juárez y Revillagigedo
  4. 5 de Mayo y Palma
  5. 5 de Mayo e Isabel la Católica
  6. Madero y Palma (cerca de Allende)
  7. 20 de Noviembre y Uruguay
  8. 20 de Noviembre y Mesones
  9. 20 de Noviembre y Regina
  10. Pino Suárez y Uruguay
  11. Pino Suárez y El Salvador
  12. 16 de Septiembre y Palma
Mapa de la Ciudad de México con dieciocho ubicaciones numeradas para pantallas gigantes y sanitarios, incluyendo texto con lista detallada y logotipos oficiales
Un mapa de la Ciudad de México muestra dieciocho puntos con pantallas y sanitarios designados por el Gobierno CDMX para ver el partido México vs Ecuador. (X/ @SSC_CDMX)
Infografía con mapa del Centro Histórico, listado de 12 ubicaciones de pantallas públicas, texto informativo y logotipos gubernamentales
Un mapa del Gobierno de la Ciudad de México indica las ubicaciones de pantallas públicas en el Centro Histórico para la transmisión del México vs Ecuador (X/ @SSC_CDMX)

Pantallas ubicadas en Reforma

Antes de los festejos en el Ángel de la Independencia, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma se instalarán pantallas para ver el juego de manera gratuita, además habrá actividades culturales. Estas son las ubicaciones de las pantallas para el juego:

  1. La Diana Cazadora
  2. La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia
  3. Ángel de la Independencia Poniente
  4. Ángel de la Independencia Sur
  5. Ángel de la Independencia Norte
  6. Ángel de la Independencia Oriente
  7. Ahuehuete Poniente
  8. Ahuehuete Oriente
  9. Ahuehuete - Cuauhtémoc
  10. Cuauhtémoc Poniente
  11. Cuauhtémoc Oriente
  12. Cuauhtémoc - Amajac
  13. Cuauhtémoc - Amajac
  14. Amajac - Bucareli
  15. Amajac - Bucareli
  16. Bucareli
  17. Av. de la República
  18. Monumento a la Revolución

Además del acceso a la transmisión en directo del enfrentamiento México vs Ecuador, cada uno de estos festivales sumará actividades culturales paralelas, con el objetivo de expandir el evento más allá de lo deportivo.

Antes de los festejos en el Ángel de la Independencia, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma se instalarán pantallas para ver el juego de manera gratuita (REUTERS/Luis Cortes)
Antes de los festejos en el Ángel de la Independencia, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma se instalarán pantallas para ver el juego de manera gratuita (REUTERS/Luis Cortes)

El plan cultural en la “última milla” del Estadio Ciudad de México incluye también 63 comparsas con batucadas, zanqueros y danzantes, y se calcula la participación de más de 2 mil 500 artistas en total, una cifra inédita en la historia reciente del espectáculo público en la capital. El número final de escenarios culturales habilitados asciende a 37, un entramado que abarcará música, danza folclórica, espectáculos contemporáneos y exhibiciones de breakdance para públicos de todas las edades.

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