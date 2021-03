“El castigo en este caso es la condena pública”: AMLO pidió no perseguir a nadie por disturbios del 8M

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en su conferencia de prensa que no se va a perseguir a nadie, luego de los incidentes que se presentaron en la marcha del 8M.

“Ya hablamos ayer sobre este tema yo considero que va informar la jefa de gobierno, estuvo presente al tanto...

Mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública, la gente no ve bien”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...