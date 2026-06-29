México

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

Las autoridades han ligado al grupo con el Cártel del Golfo desde hace poco más de cinco años

Guardar
Google icon
Quince personas, hombres y mujeres, posan con rifles y vestimenta rural, algunos de pie y otros arrodillados, en una ilustración de acuarela.
Miembros de la Columna Armada Pedro J. Méndez de Tamaulipas, grupo que combatió a Los Zetas, posan armados en esta ilustración de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo fue detenido por segunda ocasión Octavio Leal Moncada, apodado “El Tarzán” y/o “El Profe”, en el estado de Nuevo León. El hombre es identificado como el líder y fundador de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, fundada en Tamaulipas.

Se trata de su segundo arresto luego de que fue liberado en noviembre de 2022 por una resolución judicial que revocó el auto de formal prisión dictado en su contra en el mes de julio.

PUBLICIDAD

La medida fue ordenada por un magistrado de la Sala Regional Victoria del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas debido a la “falta de elementos para procesar” al imputado por el delito de homicidio calificado.

Leal Moncada había sido detenido el 5 de julio en Monterrey, Nuevo León, por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas ocurrido el 6 de mayo de 2010 en el Ejido Barbosa del municipio de Hidalgo, en Tamaulipas.

PUBLICIDAD

¿Cómo surgió la Columna Armada Pedro J. Méndez?

Detienen en Nuevo León a "El Profe", presunto líder de la Columna Armada "Pedro J. Méndez"
(Especial)

Leal Moncada es conocido como el fundador de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, un grupo de autodefensas que surgió en el año 2010 con el objetivo de enfrentar a Los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo.

Su historia comenzó cuatro años después del inicio de la llamada “Guerra contra el narco” realizada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa que tenía como objetivos al Cártel del Golfo, Los Zetas, la Familia Michoacana y al Cártel de Tijuana. Además, su fundación se realizó en plena guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (entre 2010 y 2012) en el que pelearon por el territorio.

La violencia en el estado de Tamaulipas, principalmente a manos de Los Zetas, llevó a que el grupo se formara en marzo de 2010 teniendo como base el municipio de Hidalgo. Su nombre fue conocido al inicio como Columna Cívica, la cual según sus dirigentes se había fundado para combatir a las bandas criminales que extorsionaban y asesinaban en la región.

Sus operaciones se entendieron a otros municipios, como Villagrán, Mainero, San Carlos, Güémez, Padilla y San Nicolás. De acuerdo con registros periodísticos, luego de cumplir 4 años, el grupo comenzó a participar en el ámbito político de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Columna Armada se presentó como un grupo de autodefensas en contra de Los Zetas (foto: especial)
La Columna Armada se presentó como un grupo de autodefensas en contra de Los Zetas (foto: especial)

Sin embargo, fue a partir de 2016 que apoyaron al entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Cabeza de Vaca, que les permitió llevar a personas de su grupo a postularse en ayuntamientos y diputaciones locales.

Cabe señalar que durante el sexenio del exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre (2011-2016), el titular de Comunicación Social del gobierno estatal, Guillermo Martínez, negó sistemáticamente la existencia de autodefensas en el estado.

A finales de 2021, el grupo rompió con el PAN acusando a Cabeza de Vaca de traicionar acuerdos, por lo que Leal Moncada anunció que dejarían las armas para enfocarse en el trabajo cívico, así como su respaldo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con este anuncio, la Columna volcó su apoyo al candidato de Morena, Américo Villarreal, a través de asambleas en las que Leal Moncada invitaba a la ciudadanía a votar por él.

En este contexto, Octavio Leal Moncada ofreció en el año 2023 una entrevista a Elefante Blanco, en la que aceptó que las armas que utilizaron para defenderse de Los Zetas, eran compradas al Cártel del Golfo.

Leal Moncada fue señalado por las autoridades por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo

Detienen en Nuevo León a "El Profe", presunto líder de la Columna Armada "Pedro J. Méndez"
(Especial)

Al anunciar la detención de Octavio Leal Moncada en una conferencia de prensa matutina del entonces presidente López Obrador, del 20 julio de 2022, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que el líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez” estaba vinculado con el Cártel del Golfo.

Respecto a su segunda detención, realizada este domingo, hasta el momento se desconocen los delitos que se le imputan, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se brinden más detalles.

Temas Relacionados

Columna Armada Pedro J. MéndezTamaulipasLos ZetasCártel del GolfoautodefensasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: “Cero impunidad” para Víctor Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: “Cero impunidad” para Víctor Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Aunque el encuentro está programado para el martes 30 de junio, la movilización de seguidores inicia desde este lunes

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

La Profeco realizará su Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma, Ciudad de México, con entrada gratuita. Además de descuentos de hasta 50%, habrá servicios sin costo para estudiantes y padres de familia

Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: familiares de joven desaparecida bloquean periférico sur

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: familiares de joven desaparecida bloquean periférico sur

Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria oficial para arrancar un proceso de consulta histórico

Por primera vez en 200 años: México inicia consulta para crear una Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

El día que la Selección Mexicana vetó a una televisora del Mundial por culpa de Martha Figueroa: “Dijiste que eran homosexual”

Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

MasterChef México 2026: quién fue el séptimo eliminado oficial de la cocina más famosa

DEPORTES

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Alejandro Kirk hace historia y llega a 500 hits en su carrera dentro de la MLB

Aficionados de Países Bajos inundan Monterrey previo a su partido contra Marruecos: así se vivió el ambiente en la ciudad regiomontana

Brian Gutiérrez explica por qué eligió México y no Estados Unidos: lanza advertencia previo a los dieciseisavos