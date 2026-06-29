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Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Tras el juego entre México y Ecuador, la capital reparte la celebración entre Reforma, Palacio de los Deportes y el Monumento a la Revolución para evitar aglomeraciones y llevar la música a más zonas

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Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia, El Caballito, personas con trajes tradicionales, músicos, banner Fan Fest, pantalla de fútbol, público
Un montaje visual promociona el Fan Fest de Ciudad de México, mostrando la celebración de un partido de fútbol con referentes culturales, monumentos y músicos. (Jesús Avilés | Infobae México )

La fiebre mundialista se despide de la capital tirando la casa por la ventana. Si pensabas que el futbol era el único protagonista este martes, prepárate, porque la Ciudad de México convertirá sus calles en una auténtica pista de baile.

Este martes 30 de junio a las 19:00 horas, la capital vivirá su último duelo como sede del Mundial 2026. El choque definitivo entre la Selección Mexicana y Ecuador promete paralizar la ciudad, pero el silbatazo final será apenas el calentamiento para la verdadera celebración.

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Tras los festejos desbordantes que han inundado el Centro Histórico en los partidos previos, las autoridades capitalinas entendieron el mensaje. En palabras de la secretaria de Cultura, Ana Francis López, la realidad es contundente: “ya nos quedó chico el Zócalo y Reforma”. Ante esta marea de aficionados, el gobierno de la CDMX diseñó un cierre espectacular que fusiona la pasión en la cancha con la música en vivo, expandiendo la fiesta a nuevos rincones de la metrópoli.

El mapa del baile: ¿A dónde ir tras el partido?

Para evitar los cuellos de botella en el primer cuadro de la ciudad y garantizar que todos puedan disfrutar del cierre mundialista, se han preparado tres grandes epicentros musicales:

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  • El corredor Reforma y el ritmo de Cuisillos: La icónica Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, albergará un magno escenario equipado con pantalla gigante. El objetivo es que la marea verde se distribuya por toda la avenida y, al terminar el encuentro, la agrupación Cuisillos se encargue de desatar la fiesta.
Cuisillos
La banda Cuisillos dejó de vivir en México en medio de pandemia para instalarse en Estados Unidos Foto: Archivo
  • Cumbia al oriente con Grupo Cañaveral: Pensando en quienes viven del otro lado de la ciudad y buscan un regreso a casa menos caótico, el estacionamiento del Palacio de los Deportes se transformará en una enorme sede mundialista. Tras disfrutar el partido en las pantallas del lugar, Grupo Cañaveral subirá al escenario para poner a bailar a todo el oriente chilango.
Humberto Pabón fundador Grupo Cañaveral
Humberto Pabón, el fundador del grupo (IG: grupocanaveral)
  • Tarde familiar en el Monumento a la Revolución: Si el plan es ir con los más pequeños de la casa, la Plaza de la República es la apuesta segura. Con un enfoque totalmente familiar, la sede transmitirá el juego y cerrará la noche con un doble espectáculo a cargo de Mi Banda el Mexicano y la energía inigualable de Triciclo Circus Band.

Nadie se queda sin ver rodar el balón

Si los conciertos multitudinarios no son lo tuyo, la Secretaría de Cultura garantizó que el fútbol estará al alcance de todos. Se desplegará un corredor ininterrumpido de pantallas gigantes que abarcará desde la plancha del Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora.

Pantalla con una lista numerada de 18 festivales futboleros en la Ciudad de México. Contiene logos oficiales y una mujer en recuadro que gesticula
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura presentan una lista de 18 Festivales Futboleros, con la transmisión del partido México vs. Ecuador y programación cultural en las 16 alcaldías. (Gobierno de la Ciudad de México)

Además, para llevar la euforia mundialista a cada rincón, se instalarán 18 Fan Fests distribuidos estratégicamente a lo largo de las 16 alcaldías:

  1. Parque La Bombilla, Álvaro Obregón
  2. Utopía Meyehualco, Iztapalapa
  3. Parque Tezozomoc, Azcapotzalco
  4. Deportivo Vivanco, Tlalpan
  5. Unidad Independencia, Magdalena Contreras
  6. Campos Revolución, Gustavo A. Madero
  7. Deportivo Xochimilco
  8. Central de Abasto, Iztapalapa
  9. Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa
  10. Bosque de Tláhuac
  11. Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero
  12. Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta
  13. Parque de la Consolación, Coyoacán
  14. Parque Las Américas, Benito Juárez
  15. Utopía Mixihuca, Iztacalco
  16. Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza
  17. Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo
  18. Estacionamiento del Palacio de los Deportes

La mesa está servida para que la Ciudad de México le diga adiós al Mundial 2026 con una celebración histórica.

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