Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla (RS)

El ex vocalista de La Adictiva, Memo Garza, habría sido atacado a tiros junto a su equipo en la autopista México-Puebla la madrugada de este 28 de junio, un hecho que pone nuevamente en el centro de la discusión la seguridad de los músicos en carretera.

El propio Guillermo Garza Cantú, conocido como Memo Garza, confirmó en un comunicado que dos personas del staff resultaron heridas y que la presentación que tenía programada para esa noche queda pospuesta hasta nuevo aviso.

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Ataque a balazos en la autopista México-Puebla

El camión donde viajaba Memo Garza y miembros de su equipo circulaba por la zona de Xonacatepec cuando, desde el exterior, sujetos armados habrían disparado contra la unidad. Según la versión difundida por el propio cantante, el conductor no detuvo el paso ante el posible riesgo de asalto y continuó hasta llegar a un lugar seguro. La agresión se dio después de la medianoche y trascendió en redes sociales la mañana del domingo 28 de junio, cuando el nombre del ex vocalista se posicionó entre las principales tendencias.

En el comunicado difundido por Garza, se menciona: “Dos integrantes del staff resultaron heridos”, lo que obligó a suspender la presentación prevista para ese día en Puebla. Hasta ahora, no se ha informado que las lesiones pongan en riesgo la vida de los afectados.

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La carrera de Memo Garza: dos décadas sobre los escenarios

La carrera de Memo Garza: dos décadas sobre los escenarios Foto: Redes sociales

Guillermo Garza Cantú nació el 2 de marzo de 1988 en Cadereyta, Nuevo León, y actualmente tiene 37 años. Se integró al regional mexicano desde joven, primero en la banda La Bandolera de Monterrey, donde permaneció cerca de cuatro años.

En 2003, Memo Garza se sumó como vocalista principal a la agrupación La Adictiva, donde su voz ganó reconocimiento nacional con temas como “Disfruté engañarte” y “En peligro de extinción”. Permaneció cerca de veinte años en la banda hasta que en 2023 anunció su salida e inició su carrera como solista. Desde entonces, se ha presentado en fiestas y eventos en diferentes estados de la República Mexicana.

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Incidentes en carretera: antecedentes y riesgos

Este ataque no es el primer incidente que involucra al transporte de Memo Garza. En abril de 2025, el autobús donde viajaba su equipo se volcó en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 158. En ese accidente, varios músicos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un hospital. A pesar de la magnitud del percance, ningún integrante perdió la vida y la gira pudo reanudarse semanas después.

Los hechos recientes en la autopista México-Puebla reavivan las alertas sobre los riesgos que enfrentan los artistas y sus equipos al trasladarse por carretera, especialmente durante la madrugada. La posibilidad de asaltos o agresiones armadas ha sido señalada en repetidas ocasiones por figuras del espectáculo, aunque la mayoría opta por mantener bajo perfil los detalles de seguridad.

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Vida privada y presencia digital

De la vida privada de Memo Garza se conoce poco. La información más reciente apunta a que mantiene una relación sentimental con Elisa Muller, licenciada en Psicología. En el ámbito digital, el cantante cuenta con una comunidad amplia: su cuenta de Instagram rebasa los 1.2 millones de seguidores y su canal de YouTube supera los 100,000 suscriptores.

Consecuencias tras el ataque y próximos pasos

Tras el ataque, Memo Garza pospuso su presentación en Puebla y hasta el momento no ha anunciado nueva fecha. El cantante pidió comprensión a sus seguidores y aseguró que la prioridad es la recuperación de los dos integrantes heridos y la seguridad de todo su equipo.

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Foto: Facebook / Memo Garza

El hecho ha generado preocupación entre fanáticos y representantes del regional mexicano, quienes exigen garantías para la integridad de los músicos que transitan por las carreteras del país. La autoridad no ha emitido hasta ahora un informe oficial sobre la investigación del ataque.