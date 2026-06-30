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Jesús Zambrano reaparece para pedir una oposición unida con el PAN, PRI y MC

El exdirigente evitar una ruptura entre quienes, dice, se identifican con la democracia

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Jesús Zambrano-PRD-México-17 de junio
Jesús Zambrano planteó que la alianza con el PAN busca dejar a un lado el celo partidista y sumar a ciudadanos que se identifican con la democracia. (Cuartoscuro)

Jesús Zambrano afirmó este 29 de junio que insiste en buscar un acuerdo con el PAN para “dejar a un lado el celo partidistay sumar a fuerzas opositoras y ciudadanos, con el objetivo de evitar la división entre quienes “se identifican con la democracia.

En su declaración a medios durante la XLIII Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), el exdirigente del PRD señaló que ve poco viable un entendimiento con Movimiento Ciudadano, y planteó que su acercamiento se alinea con llamados previos del PRI para construir una suma más amplia con “otras fuerzas y perfiles fuera de los partidos.

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Zambrano sostuvo que ya platica con personas ajenas a las dirigencias partidistas y con liderazgos vinculados a lo que fue el PRD en estados donde conserva registro, así como en entidades donde ya no lo tiene, pero mantiene presencia política.

También dijo que continuará “señalando los excesos de este régimen autocrático” y acusó que el país está debilitado por “sus alianzas con el crimen organizado”.

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INE aprueba el registro de Somos México y PAZ, participarán en las elecciones del 2027

Somos México y Construyendo Sociedades de Paz recibirán 84.3 millones de pesos de financiamiento público en el segundo semestre de 2026 a partir del 1 de julio. (Archivo Infobae)
Somos México y Construyendo Sociedades de Paz recibirán 84.3 millones de pesos de financiamiento público en el segundo semestre de 2026 a partir del 1 de julio. (Archivo Infobae)

El INE aprobó el pasado 25 de junio el registro de Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos nacionales, una decisión que les permite competir en 2027 y recibir 84.3 millones de pesos de financiamiento público en el segundo semestre de 2026 a partir del 1 de julio, mientras México Tiene Vida y Que Siga la Democracia quedaron fuera por irregularidades detectadas en su constitución.

La resolución del Consejo General también reordena el mapa electoral rumbo a los comicios federales e intermedios de 2027. Antes de votar, la autoridad revisó afiliaciones, asambleas, estatutos, informes financieros y documentación legal de cuatro organizaciones que buscaban el registro.

De acuerdo con el propio instituto, en la revisión de los expedientes se documentaron 41 incumplimientos entre todas las agrupaciones evaluadas. Entre las anomalías aparecieron presuntos intentos de soborno, entrega de dádivas para promover afiliaciones y casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.

El aval no dejó intactas a las dos fuerzas que sí obtuvieron el registro. El organismo también les ordenó ajustar elementos de su identidad institucional para cumplir con la normatividad electoral.

Con la resolución, Somos México y Construyendo Sociedades de Paz adquirirán formalmente la calidad de partidos políticos nacionales el próximo 1 de julio. Desde esa fecha comenzarán a recibir recursos públicos para sus actividades ordinarias. Ambas fuerzas compartirán 84.3 millones de pesos durante la segunda mitad de 2026. Además, podrán participar de manera oficial en el proceso electoral de 2027.

En el caso de Somos México, el INE determinó que no podrá usar el color rosa como parte de su imagen. La autoridad concluyó que ese elemento podría generar confusión con otros registros previos.

Alejandro Moreno llama a votar el 6 de junio de 2027 y presenta la consigna del “Milagro Mexicano”

PRI, Poder Judicial, reforma, Alito Moreno
Alito Moreno llamó a votar el 6 de junio de 2027 y planteó que la elección definirá el rumbo del país. Crédito: Cuartoscuro

A un año de los comicios del próximo 6 de junio de 2027, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, planteó que la elección será una decisión histórica” para definir el rumbo del país y lanzó su consigna del “Milagro Mexicano” en una contienda que pondrá en juego 17 gubernaturas, la integración de la Cámara de Diputados y cientos de cargos locales.

Moreno usó el arranque simbólico de la cuenta regresiva electoral para presentar la votación no como una elección intermedia más, sino como una disputa entre proyectos de país.

La respuesta directa del dirigente priista a lo que está en juego en 2027 fue pedir a la ciudadanía que acuda a las urnas para construir un contrapeso frente a Morena, al que acusa de autoritario. Su mensaje buscó darle a la fecha un sentido político más amplio que la sola disputa por cargos.

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