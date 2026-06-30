Terremoto doblete: ¿qué deberías hacer en caso de un sismo múltiple?

A diferencia de las réplicas, este fenómeno reúne movimientos de magnitud comparable y cerca entre sí, por eso Protección Civil recomienda resguardarse otra vez, revisar fugas y evitar volver a inmuebles dañados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela experimentó un fenómeno poco frecuente: dos sismos de magnitud similar sacudieron la región central con pocos minutos de diferencia.

Este tipo de eventos, conocidos como sismos múltiples o dobletes, generan incertidumbre y complican las labores de emergencia, ya que obligan a la población a permanecer en alerta ante el riesgo de nuevos movimientos fuertes en un corto lapso.

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En este contexto, resulta fundamental conocer las acciones básicas de autoprotección para reducir riesgos durante y después de un sismo múltiple.

Los sismos múltiples o dobletes ocurren cuando dos o más temblores de magnitud comparable se presentan en la misma zona en minutos, horas o días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es un terremoto doblete o sismo múltiple

Un terremoto doblete o sismo múltiple se refiere a un fenómeno en el que ocurren dos o más sismos de magnitud similar en una misma región y en un corto periodo de tiempo, generalmente minutos, horas o días.

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Estos sismos se producen cerca uno del otro, tanto en ubicación como en tiempo, y suelen estar relacionados por la liberación de energía en la misma zona de falla tectónica.

Características principales

Magnitud similar : Los dos (o más) sismos tienen magnitudes comparables, a diferencia de la secuencia típica de un sismo principal seguido por réplicas más pequeñas.

Distancia y tiempo cercanos : Ocurren en la misma área geográfica y en un intervalo corto, lo que puede aumentar el riesgo de daños y confusión en la población.

Origen común : Suelen estar vinculados a la misma estructura geológica o falla.

Ejemplo: El 19 de septiembre de 1985, en México, se registró un doblete sísmico, con un primer sismo principal y otro de magnitud similar poco después.

Las réplicas son sismos que siguen a un evento principal, pero suelen ser de menor magnitud. En cambio, en un doblete o sismo múltiple, los eventos tienen magnitud similar y pueden causar daños comparables.

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Estos fenómenos pueden complicar las labores de emergencia y recuperación, ya que es posible que las estructuras dañadas por el primer sismo colapsen con el segundo. Además, pueden generar confusión sobre cuál de los eventos es el principal.

Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en caso de un sismo doblete o múltiple

Ante un sismo doblete o múltiple, las recomendaciones de protección civil son similares a las de cualquier terremoto, pero es importante estar alerta porque pueden ocurrir dos o más temblores fuertes en poco tiempo. Aquí te comparto las acciones clave:

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Durante el sismo

Mantén la calma: No corras ni grites. Busca protegerte de inmediato. Ubica un lugar seguro: Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Colócate bajo una mesa resistente, escritorio o junto a una pared estructural (posición “de seguridad”). Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, árboles y edificios. Si vas en un vehículo, detente en un lugar seguro y permanece dentro. No uses elevadores.

Después del primer sismo

Prepárate para otro sismo fuerte: En caso de un doblete o múltiple, pueden ocurrir más temblores en minutos u horas. No salgas corriendo: Espera unos segundos para evaluar la situación. Si el edificio está dañado o hay riesgo, evacúa de manera ordenada y rápida. Revisa daños: Observa si hay fugas de gas, agua, cortocircuitos o daños estructurales. Sigue las indicaciones de autoridades: Escucha la radio o consulta fuentes oficiales para recibir instrucciones.

Si ocurre un segundo sismo fuerte

Vuelve a protegerte: Sigue las mismas medidas de autoprotección que en el primer evento. Evita regresar a inmuebles dañados: No entres hasta que autoridades indiquen que es seguro.

La infografía de Infobae detalla las acciones esenciales de Protección Civil para protegerse durante sismos dobles o múltiples y las precauciones a tomar después, como la evacuación y la revisión de estructuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones adicionales

Ten lista una mochila de emergencia con documentos, agua, lámpara, radio y medicamentos.

Acuerda un punto de reunión con tu familia o compañeros.

Participa en simulacros para saber cómo actuar en escenarios de sismos múltiples.

Tener claro que un sismo fuerte puede repetirse en poco tiempo ayuda a tomar mejores decisiones y reducir riesgos.