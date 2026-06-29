México

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

Una serie de fotografías compartidas en redes sociales volvió a encender las especulaciones sobre el vínculo entre la actriz y el integrante de la dinastía Aguilar

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Gala Montes se vuelve tendencia tras publicar en Instagram fotos junto a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.
Gala Montes se vuelve tendencia tras publicar en Instagram fotos junto a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

Gala Montes volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una publicación en su cuenta de Instagram que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. La actriz y cantante apareció acompañada de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, en una serie de fotografías que muchos interpretaron como una posible confirmación de su cercanía.

El detalle que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las imágenes. “Miss u”, escribió Gala Montes junto a una selfie en la que aparece con Emiliano Aguilar. En otra de las fotografías se observa al cantante con parte del rostro cubierto, mientras que el resto de la publicación muestra distintos momentos.

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Aunque ninguno de los dos ha explicado el significado del mensaje ni el motivo de las imágenes, la publicación bastó para que las redes sociales comenzaran a especular sobre un posible romance entre ambos artistas.

Las fotografías reavivan las versiones sobre su relación

La actriz y cantante acompaña una selfie con Emiliano Aguilar con el mensaje “Miss u”, que genera reacciones en redes sociales. - (Instagram)
La actriz y cantante acompaña una selfie con Emiliano Aguilar con el mensaje “Miss u”, que genera reacciones en redes sociales. - (Instagram)

Días antes de esta publicación ya habían surgido rumores luego de que Gala Montes y Emiliano Aguilar fueran vistos juntos en Cartagena, Colombia. Las imágenes compartidas por ambos en sus cuentas oficiales despertaron preguntas sobre la naturaleza de su encuentro.

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Desde entonces, seguidores de los dos artistas han debatido si su cercanía corresponde a una relación sentimental, una colaboración profesional o simplemente a una amistad. Hasta ahora, ninguno ha ofrecido declaraciones para aclarar las versiones que circulan en internet.

El reciente “Miss u” compartido por Gala Montes volvió a alimentar las especulaciones, ya que tampoco estuvo acompañado de una explicación sobre el contexto de las fotografías.

El silencio de ambos mantiene viva la conversación

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)
¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

Ni Gala Montes ni Emiliano Aguilar han confirmado o desmentido que exista una relación amorosa. La ausencia de una postura oficial ha provocado que las publicaciones sean interpretadas de distintas maneras por sus seguidores.

El interés también ha crecido por el contexto personal de ambos. Emiliano Aguilar ha hablado públicamente del distanciamiento que mantiene con parte de la dinastía Aguilar, mientras que Gala Montes ha enfrentado una etapa marcada por conflictos familiares que también han sido tema de conversación en redes sociales.

Por ahora, las imágenes y el mensaje compartido por la actriz son los únicos elementos públicos que han dado pie a las especulaciones, sin que exista una confirmación sobre el tipo de vínculo que mantienen.

También surgen dudas sobre la vida sentimental de Gala Montes

Icho Van y Gala Montes -México- 27 diciembre
La publicación coincide con versiones sobre una posible ruptura entre Gala Montes e Icho Van, integrante de Jenny and The Mexicats (Instagram)

La publicación llega en medio de versiones sobre una posible ruptura entre Gala Montes e Icho Van, integrante de Jenny and The Mexicats, con quien mantenía una relación sentimental de más de un año.

En los últimos días han circulado rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos; sin embargo, ni Gala Montes ni Icho Van han confirmado una separación, por lo que esa información permanece en el terreno de las especulaciones.

Mientras tanto, el mensaje “Miss u” y las fotografías junto a Emiliano Aguilar mantienen la atención de sus seguidores, quienes continúan preguntándose si se trata del inicio de una nueva historia de amor o simplemente de una amistad que quedó retratada en redes sociales.

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