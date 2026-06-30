México

¿A partir de qué monto? El nuevo requisito obligatorio de los bancos para poder depositar dinero en efectivo a partir del 1 de julio

A partir de julio, los bancos en México exigirán identificación y validación biométrica para operaciones en efectivo de alto valor en sucursal, como parte de nuevas medidas de seguridad financiera

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Mujer con mochila y billetes de dólar en ventanilla de banco mexicano. Cajera recibe documentos. Personas esperan en fila con banderas de México.
Los clientes que acudan a sucursales bancarias para realizar retiros o depósitos importantes deberán cumplir con nuevas medidas de autenticación, diseñadas para fortalecer los controles contra delitos financieros y proteger los recursos de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias en México aplicarán controles reforzados de identificación para depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos.

Esta disposición busca prevenir fraudes y delitos financieros vinculados al manejo de recursos en ventanilla.

El nuevo protocolo exige la presentación de una identificación oficial vigente y la validación de datos biométricos por parte de la persona que realiza la operación, sea titular o tercero autorizado.

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La medida impactará de manera directa a quienes realizan movimientos de alto valor en sucursales físicas, mientras que las operaciones digitales o de montos menores continuarán con los procedimientos actuales.

Para estos casos, los usuarios deberán presentar la credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional u otro documento oficial vigente aceptado por la institución bancaria.

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Si el documento está vencido o los datos no corresponden, la transacción será rechazada.

La verificación biométrica será obligatoria en depósitos y retiros de alto monto

El nuevo requisito establece que, además de la identificación oficial, los bancos soliciten al menos un dato biométrico como la huella dactilar o el reconocimiento facial, según la infraestructura disponible en cada sucursal.

El procedimiento será obligatorio para la persona que acuda a realizar la transacción, independientemente de si es el titular de la cuenta o un tercero autorizado.

El objetivo es garantizar que la persona que realiza el movimiento es realmente quien dice ser y dificultar la suplantación de identidad.

También se contempla que los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán estar debidamente referenciados.

La verificación biométrica no sustituye los controles de seguridad existentes, sino que los complementa en operaciones consideradas de alto valor.

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo requisito establece que, además de la identificación oficial, los bancos soliciten al menos un dato biométrico como la huella dactilar o el reconocimiento facial, según la infraestructura disponible en cada sucursal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quién afecta la nueva regulación y cómo prevenir contratiempos

Los movimientos en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos deberán cumplir con los nuevos requisitos de identificación y biometría.

Esta disposición aplicará principalmente a empresarios, comerciantes y personas que por motivos operativos manejan grandes sumas de efectivo.

Para la mayoría de los usuarios bancarios, que realizan operaciones cotidianas de menor cuantía, no habrá modificaciones en los procesos habituales.

En caso de que un tercero autorizado acuda a la sucursal para realizar el depósito o retiro, será él quien deba identificarse plenamente y registrar sus datos biométricos.

Si la identificación está vencida o la persona no cumple con los requisitos, el banco podrá rechazar la operación o solicitar verificaciones adicionales.

Para evitar bloqueos o retrasos, es recomendable acudir a la sucursal con la identificación oficial vigente y verificar que los datos biométricos estén registrados correctamente.

Algunas instituciones podrían solicitar que se notifique previamente sobre la intención de realizar una operación de alto valor, a fin de garantizar la disponibilidad de efectivo en la sucursal.

Medidas adicionales en el sistema financiero mexicano

La regulación sobre operaciones en efectivo de alto monto se suma a otras disposiciones recientes en el sector financiero.

Desde enero de 2026, la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre intereses de ahorros bancarios pasó de 0.5% a 0.9%.

Además, a partir del 30 de junio de 2027, las transferencias internacionales enviadas o recibidas por personas físicas solo podrán hacerse entre cuentas bancarias, y los pagos en efectivo vinculados a esas operaciones requerirán identificación oficial y datos biométricos.

En el caso de las remesas en efectivo, se establecen límites de 350 dólares por envío y 900 dólares mensuales por persona receptora, como parte de los ajustes normativos para reforzar la trazabilidad y el control del flujo de recursos.

Infografía que muestra el título Movimientos en efectivo desde 140,000 pesos, iconos de billetes, computadora, banco, identificación, huella digital, personas, calendario y teléfono.
Requisitos y validaciones obligatorias en bancos de México para movimientos de efectivo superiores a 140,000 pesos a partir del 1 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades buscan fortalecer la trazabilidad y la seguridad financiera

El propósito principal de la medida es reforzar la trazabilidad de las operaciones en efectivo y reducir los riesgos asociados a delitos financieros, suplantación de identidad y manejo de recursos ilícitos.

Los bancos deberán aplicar controles más estrictos para identificar plenamente a quienes realicen operaciones de alto valor, alineando la regulación con estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.

Se recomienda a los clientes preparar con anticipación la documentación necesaria y mantenerse informados sobre los protocolos internos de cada banco.

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