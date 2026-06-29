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La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

La pentacampeona del mundo dejó fuera a Japón al darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 2-1

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La pentacampeona del mundo dejó fuera a Japón al darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 2-1. (REUTERS/Phil Noble)
La pentacampeona del mundo dejó fuera a Japón al darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 2-1. (REUTERS/Phil Noble)

Japón se despidió del Mundial 2026 luego de perder 2-1 ante Brasil en los dieciseisavos de final. Aunque la eliminación fue dolorosa para el conjunto asiático, el partido quedó marcado por el gol de Kiashu Sano, quien logró anotar para su selección.

La historia de Sano ha llamado la atención porque, hace algunos años, enfrentó una situación complicada fuera de las canchas cuando fue detenido tras ser acusado de presunta agresión sexual.

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Su gol ante Brasil en el Mundial representó una especie de reivindicación personal y deportiva, en medio de un contexto que puso a prueba su carácter y determinación.

Qué sucedió en el caso

Kiashu Sano fue detenido por presunta agresión sexual en 2024. (REUTERS/Annegret Hilse)
Kiashu Sano fue detenido por presunta agresión sexual en 2024. (REUTERS/Annegret Hilse)

El mediocampista japonés de 24 años, Kiashu Sano, estuvo en el centro de la polémica tras protagonizar uno de los episodios más controvertidos del futbol japonés en los últimos años.

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Pocos días después de ser transferido del Kashima Antlers al Mainz de la Bundesliga en julio de 2024, Sano fue detenido en Tokio junto con otras dos personas bajo sospecha de una posible agresión sexual en un hotel.

El caso ocupó titulares en medios como NHK y Asahi TV, mientras el futbolista permanecía bajo custodia durante el proceso de investigación

Tras quince días detenido, la Fiscalía de Tokio resolvió no presentar cargos y archivó la causa Con este fallo, Sano fue liberado y pudo viajar a Alemania para integrarse a su nuevo club en la Bundesliga.

A su regreso a la selección japonesa en 2025, el mediocampista ofreció disculpas públicas por la preocupación y molestias ocasionadas, comprometiéndose a trabajar para recuperar la confianza de la afición y del entorno futbolístico

Pese al cierre de la investigación, el regreso de Sano a la selección no dejó de generar controversia. Cada convocatoria del jugador es motivo de debate en redes sociales y medios japoneses, donde persisten dudas sobre su reintegración al equipo nacional.-

La Asociación Japonesa de Futbol ha sido cuestionada por su decisión de reincorporarlo tan pronto, en un contexto donde los temas de violencia sexual despiertan una fuerte sensibilidad social

En el terreno deportivo, Sano logró dejar atrás el escándalo y se consolidó como titular en el Mainz gracias a su desempeño físico y capacidad de recuperación, lo cual le permitió volver a la selección nipona.

Qué ocurrió en el Japón vs Brasil

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Brasil y Japón se enfrentaron este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Canarinha le dio la vuelta al resultado tras comenzar perdiendo el partido con la anotación de Sano, pero nunca bajaron la intensidad a pesar de estar abajo.

Casemiro puso de cabeza el gol del empate, mientras que en la recta final del juego Gabriel Martinelli al minuto 86 puso el gol que le dio al Scratch Du Oro a los octavos de final, donde esperan por Costa de Marfil o Noruega.

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