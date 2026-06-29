Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

(IG/@tammy.parra/dorisjocelynn)

Millones de personas vieron en pocas horas el video de Tammy Parra, una creadora de contenido que decidió interrumpir la euforia por el Mundial de Futbol 2026 para lanzar un mensaje contundente sobre los casos de desparición en México.

La conversación digital se polarizó de inmediato, pues al principio, parecía un video más como los que hace Doris Jocelyn.

Incluso días antes, la creadora de contenido había publicado un clip de distintos maquillajes con temática de la Selección Mexicana.

De qué es el video de Tammy Parra

La grabación inicia con la atmósfera festiva típica de las tendencias mundialistas, pero de forma inesperada, Parra muestra una ficha de búsqueda con su propia imagen.

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La acción busca reflejar el golpe emocional que implica una desaparición y el esfuerzo cotidiano de miles de familias que no dejan de buscar a sus seres queridos.

La influencer se dejó ver primero con un video de maquillaje, pero después hizo un ejercicio de reflexión (Instagram/@tammy.parra)

Durante el video, la influencer subraya que se puede celebrar la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, mantener presente la gravedad de los problemas nacionales.

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Parra aclara que su intención no es cuestionar el torneo, sino motivar una reflexión colectiva y apoyar la labor de quienes no han encontrado a un familiar. “No estamos en contra de celebrar, estamos en contra de ignorar”.

La publicación generó opiniones divididas. Un sector de usuarios valoró que Parra utilizara su alcance para visibilizar una causa social y respaldó especialmente el trabajo de las madres buscadoras.

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Otros criticaron la decisión de mezclar un tema tan delicado con una tendencia de entretenimiento, o consideraron que no era el momento adecuado para hacerlo.

El hecho central es que la intervención de Parra logró instalar la discusión sobre las desapariciones en México en medio de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

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Qué dijo Tammy Parra

Un tema no tiene por qué invalidar a otro. Puedo emocionarme y gritar GOL y al mismo tiempo sentir frustración por todas las injusticias en nuestro país.

Amar a tu país también es sentir dolor por él.Sí, celebremos y disfrutemos el mundial pero sin olvidar a quienes siguen esperando que su hija, su hijo, su padre o su madre vuelva a casa.

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Este video no está en contra del Mundial, está en contra de la INDIFERENCIA

De qué trata el video de Doris Jocelyn

Su rostro está decorado con glitter y pintura facial con motivos nacionales incluyendo plumas (Instagram/@dorisjocelynn)

Por su parte, la creadora de contenido hizo un video impulsándose con pantalla verde e Inteligencia Artificial, mostró desde maquillajes prehispánicos hasta los colores emblemáticos de la Selección Mexicana.

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En su mensaje, Doris trató de explicar a su audiencia las razones por las que decidió usar la tecnología en lugar de hacer a mano sus fondos y escenarios.

Entre comentarios de otras redes sociales y no directamente en el perfil de cada una, muchas personas compararon las situaciones, por una parte, una influencer intenta centrar la conversación en una problemática social, mientras que otra permanece en el contenido viral del Mundial 2026.

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Este fue el mensaje de Doris Jocelyn

Quiero compartirte que cada video que hago es con muchísimo amor, es por ello que llevo meses metiéndome de lleno al blue screen/green screen y la postproducción, y la verdad estoy enamorada del proceso Mis fondos los seguiré armando a mano cuando el video lo pida y me apetezca, pero no quiero quedarme con las ganas de sumarle esta herramienta a mi mundo creativo simplemente porque es lo mío: experimentar y seguir pasándola bien creando y no quedarme con lo que ya domino.