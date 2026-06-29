México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 29 de junio: capturan a presuntos operadores de grupos criminales en Sonora y Nuevo León

Infobae México te trae las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

Guardar
Google icon

Capturan a presuntos operadores de grupos criminales en Sonora y Nuevo León

En las acciones más recientes contra estructuras del crimen organizado registradas durante el fin de semana, autoridades federales informaron la vinculación a proceso de David “N”, identificado en reportes de inteligencia como presunto integrante de la célula Los Demonios, relacionada con el Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

De manera paralela, fue capturado en Nuevo León Octavio Leal Moncada, alias El Profe o El Tarzán, señalado como fundador y presunto líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, organización con presencia en Tamaulipas; su arresto quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones.

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadoAtaque armadoDetenciónDetencionesOperativoViolenciaInseguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio

SAT puede inmovilizar cuentas de nómina sin aviso previo: en qué casos y cómo afecta a los trabajadores mexicanos

El SAT tiene facultad legal para ordenar a bancos y la CNBV el bloqueo de cuentas bancarias por deudas fiscales firmes o impugnadas sin que se requiera notificación anticipada al titular, según el Código Fiscal de la Federación

SAT puede inmovilizar cuentas de nómina sin aviso previo: en qué casos y cómo afecta a los trabajadores mexicanos

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 29 de junio

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 29 de junio

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de junio

Este es el insecto que pone huevos en tu comida y los deja listos para que los cocines sin darte cuenta

El inquilino perfora, deja una cría y tapa la entrada, así el alimento parece sano por fuera mientras por dentro abre la puerta a toxinas que ni la cocción elimina

Este es el insecto que pone huevos en tu comida y los deja listos para que los cocines sin darte cuenta

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Justicia peritará el iPhone de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

La Justicia peritará el iPhone de Ernestina Pais para determinar si lo usaba al momento del accidente

Diego Santilli: “Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Debate en el sistema educativo argentino: el 80% rechaza la promoción automática y cuestiona la repitencia

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El Indec publica el índice de Actividad Económica de abril: el gobierno espera que sea el último dato mensual negativo

INFOBAE AMÉRICA

Samuelandia frente a la Constitución

Samuelandia frente a la Constitución

El Congreso de Guatemala convoca a los 17 rectores para elegir al presidente de la comisión postuladora del contralor

Avanza proyecto para la construcción de un hospital magisterial salvadoreño con una inversión de $74 millones

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

La Guardia Costera descargó drogas valuadas por más de USD 63 millones en Florida

DEPORTES

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”