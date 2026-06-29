EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 29 de junio: capturan a presuntos operadores de grupos criminales en Sonora y Nuevo León

Capturan a presuntos operadores de grupos criminales en Sonora y Nuevo León

En las acciones más recientes contra estructuras del crimen organizado registradas durante el fin de semana, autoridades federales informaron la vinculación a proceso de David “N”, identificado en reportes de inteligencia como presunto integrante de la célula Los Demonios, relacionada con el Cártel de Sinaloa, tras ser detenido en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

De manera paralela, fue capturado en Nuevo León Octavio Leal Moncada, alias El Profe o El Tarzán, señalado como fundador y presunto líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, organización con presencia en Tamaulipas; su arresto quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones.