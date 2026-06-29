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México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

A solo un día del encuentro programado en el Estadio Ciudad de México, la demanda por asistir al duelo de eliminación directa mantiene su ritmo

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La venta de boletos para el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue activa este 29 de junio.

A solo un día del encuentro programado en el Estadio Ciudad de México, la demanda por asistir al duelo de eliminación directa mantiene su ritmo, con la afición buscando asegurar un lugar para ver a la Selección Mexicana enfrentar a su similar sudamericano. El acceso general se agota, pero aún existen opciones en la cartelera oficial y en el mercado autorizado, de acuerdo a tendencias en buscadores de Google Trends.

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La reventa autorizada y los sectores VIP concentran la oferta

Las plataformas oficiales de la FIFA reportan que quedan boletos disponibles únicamente en la categoría VIP Lounge, con un precio de 153,600 pesos por persona registrada. Este acceso incluye servicios de hospitalidad y ubicaciones preferenciales dentro del recinto. Los sistemas de intercambio y reventa digital autorizados también ofrecen alternativas, aunque los costos varían según la zona y la visibilidad.

El mercado secundario mantiene la disponibilidad en diversas secciones del estadio. Los boletos más accesibles corresponden a la Sección 430, con un valor base de 77,810 pesos. La Sección 543 se cotiza en 84,487 pesos, mientras que la Sección 438 eleva el costo mínimo a 91,636 pesos por espectador. Para quienes buscan una mejor perspectiva del campo, los pases en la Sección 306 alcanzan los 169,438 pesos y en la Sección 129 A llegan hasta 194,786 pesos.

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La reventa autorizada y los sectores VIP concentran la oferta (RS)
La reventa autorizada y los sectores VIP concentran la oferta (RS)

La demanda se dispara tras el invicto de México en la fase de grupos

El interés ciudadano por conseguir boletos para este partido responde al rendimiento de la Selección de México durante la fase de grupos. El equipo dirigido por Javier Aguirre finalizó como líder invicto, lo que incrementó la expectativa entre los aficionados. El duelo contra Ecuador se presenta como un reto de eliminación directa y concentra la atención nacional.

Las búsquedas en línea confirman la tendencia: el término “partido México vs Ecuador” suma más de 10,000 consultas en las últimas 24 horas, de acuerdo con datos de Google Trends. El gráfico de tendencias refleja un pico de búsquedas a medida que se acerca la fecha del partido, lo que refuerza la percepción de alta demanda en los canales de venta y reventa digital.

Brasil vs Japón domina las búsquedas, pero México vs Ecuador lidera a nivel local

El análisis de Google Trends muestra que “brasil - japón” es el término más buscado en México, con más de 500,000 búsquedas en solo dos horas y un incremento del 1,000%. Variantes como “brazil vs japan” y “brazil vs japon” también figuran en las tendencias, aunque el interés local se concentra en los partidos de la Selección Mexicana.

En las últimas horas, temas como “dinero en efectivo” y “sandra cuevas” aparecen en el listado, pero no superan el volumen de búsquedas relacionado con futbol internacional. No se detectan tendencias significativas sobre sismos recientes en México o Venezuela.

¿Cómo conseguir boletos para el partido en el Estadio Azteca?

Los aficionados que aún buscan entradas deben recurrir al sistema de hospitalidad VIP o a los portales digitales autorizados por la FIFA. Los boletos disponibles se limitan a sectores preferenciales y zonas altas del estadio, con precios que oscilan entre 77,810 y 194,786 pesos. Los sistemas oficiales garantizan la validez de los accesos y ofrecen soporte ante cualquier eventualidad.

Ilustración de dos futbolistas con uniformes de México y Ecuador disputando un balón en una cancha de fútbol, con gradas y banderas.
Dos futbolistas con los uniformes de México y Ecuador disputan el balón en el centro de un campo de juego, con un estadio lleno de espectadores y banderas de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general para quienes deseen asegurar un asiento es consultar la plataforma de hospitalidad directa de la FIFA y los canales de reventa previamente validados. El encuentro entre México y Ecuador este 30 de junio representa una de las oportunidades más inmediatas para apoyar al equipo nacional en la ronda de eliminación directa del Mundial de 2026.

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