“El fútbol mexicano ha soñado con tener un Messi y se ha tenido que conformar con Giovani Dos Santos y Carlos Vela”: Faitelson

Las declaraciones del entrenador Miguel Herrera generaron polémica en relación al hecho por el cual el futbolista Giovani Dos Santos no continuó en el duelo ante Holanda en el Mundial del 2014 y las lesiones que sufrió durante la etapa en el que lo dirigió en América.

Dos Santos respondió que siempre hay dos versiones en una historia y aclaró que cuando sale del partido se sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Ya que Herrera comentó que sacó al mediocampista porque le expresó que “tenía muy calientes los pies y no aguantaba las ampollas”.

Miguel Herrera aclaró en entrevista para TUDN que no tiene ninguna diferencia con el jugador y “si le molesta ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico”.

Lo expresado por el director técnico sobre el mediocampista fue objeto de diversos comentarios. David Faitelson, periodista deportivo, compartió en Twitter: “El fútbol mexicano ha soñado siempre con tener un Messi, un CR7, un Pelé o un Maradona. Se ha tenido que conformar con Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Más o menos, supongo, eso quiso decir Miguel Herrera”.

Cabe señalar que tanto Dos Santos como Vela fueron parte del selectivo que ganó por primera vez la Copa Mundial Sub-17 en el 2005. En el caso de Dos Santos conformó la selección que ganó medalla de oro en Londres 2012.

Ambos jugadores fueron parte de equipos europeos, aunque han sido cuestionados por su rendimiento y la manera en que han llevado su carrera. Dos Santos ahora es parte del club América y Vela conforma la plantilla de Los Angeles FC en la MLS, liga en donde ya ganó el campeonato del goleo en el 2019 e impuso récord de anotaciones.

Polémica entre Herrera y Dos Santos

Fue Miguel Herrera el que llevó a Giovani Dos Santos al América en el 2019, tras el antecedente que tuvo en el 2014, cuando dirigió a la Selección Mexicana.

“Tiene una situación que se lesiona. No te tengo que explicar su carrera, es así. Se lesiona y dice: ‘me duele, me duele’ y de ahí no lo sacas […] A mí, el kinesiólogo me indicaba que estaba para jugar 60 minutos. Al minuto 57, ya estaba pensado en su cambio, al 61 salía, y así lo llevé tres partidos”, refirió en un entrevista con Carlos Muñoz en su canal de YouTube.

Para el cuarto partido, le informan a Herrera que Dos Santos tenía una molestia, situación que cuestionó, porque lo cuidaban tanto en los partidos como en los entrenamientos con el fin de que se pudiera recuperar.

Después, no jugó tres partidos, porque le dolía el muslo. “Me pidió un cambio porque le quemaban los pies (Mundial del 2014). A lo mejor, si me hubieras dicho el Chícharo, así le hubieran quemado hasta las orejas”, Javier Hernández juega, sentenció.

En el Apertura 2019, Dos Santos acumuló 410 minutos en la cancha (disputó 9 de 18 partidos). De julio del 2019 a febrero del 2021, ha jugado 31 encuentros de 53 posibles.

Y en lo que va del Clausura 2021, acumula 193 minutos, Es decir, ha disputado 26% de los minutos posibles en el actual torneo o tiene un promedio de participación por encuentro de 24 minutos.

“En toda historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar […] Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento”, compartió el futbolista en redes sociales.

