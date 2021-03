Así fue el encontronazo de Miguel Herrera y Giovani Dos Santos por un partido del Mundial de Brasil 2014

El Piojo, a través de una conferencia de prensa, habló acerca de las lesiones que sufrió “Gio” durante su etapa en Coapa (Fotografías: Cuartoscuro)

Este martes el ex entrenador del América, Miguel Herrera, se hizo tendencia en redes sociales por las críticas que le hizo al mediocampista mexicano Giovani Dos Santos. El Piojo, a través de una conferencia de prensa, habló acerca de las lesiones que sufrió “Gio” durante su etapa en Coapa y de las razones por las cuales tuvo que salir de cambio en el partido contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

El entrenador mexicano dijo que llevó a Dos Santos al América por su calidad, pero las lesiones mermaron su rendimiento en el campo de juego.

“Lo traje al América por la calidad de jugador que es, pero tiene una situación y es que se lesiona mucho, no tengo que explicar su carrera, ya que es así, y se lesiona y es de: ‘me duele y me duele’ y de ahí no lo sacas, el termina un partido 60 minutos y el kinesiólogo me dice que: ‘está para jugar 60 minutos’, al 59 pienso en su cambio al 61 salió así lo llevé tres partidos, al cuarto partido me dicen: ´Trae una molestia’”, dijo Herrera en una entrevista con Carlos Muñoz.

(Foto: EFE/David Martinez Pelcastre/Archivo)

Herrera, siguiendo esta línea discursiva, recordó el juego que tuvieron contra Holanda en aquel lejano 2014, cuando Giovani Dos Santos anotó gol contra la “Naranja Mecánica”. Ante los micrófonos, Miguel dijo que tuvo que sacar a Dos Santos del campo de juego porque tenía unas ampollas en los píes, por lo que comparó su actitud con la de Chicharito Hernández.

“Se me están quemando los pies, traigo unas ampollas y no las aguanto”, señaló Giovani según las versiones de Miguel Herrera, por lo que le preguntó cuánto tiempo más podía jugar con el conjunto tricolor. Al final, México terminó perdiendo el encuentro con Holanda y Giovani pidió su cambio a los pocos minutos de haber iniciado el segundo tiempo.

GIOVANI LE CONTESTA AL PIOJO

Por su parte, Giovani Dos Santos decidió no quedarse callado y tomar postura al respecto, además de contestarle a su ex entrenador respecto a su rendimiento en las canchas.

“En toda historia, siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial Brasil 2014″, escribió Dos Santos en sus redes sociales.

“Cuando veo que voy a salir, me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar”, argumentó el actual mediocampista de las Águilas del América.

A pesar de que Dos Santos decidió defenderse, Herrera siguió hablando del rendimiento del jugador (Foto: Twitter /@ClubAmerica)

“Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por sí solas”, concluye Dos Santos en su cuenta de Instagram.

A pesar de que Dos Santos decidió defenderse, Herrera siguió hablando del rendimiento del jugador y aseguró que solamente ellos saben lo que realmente sucedió aquella tarde en Brasil, además dijo que todo esto no cambiará la relación que tiene con él, pues es un jugador que siempre le llenará el ojo.

“Simplemente él pidió su cambio y se acabó. Cada quien su idea, él sabe perfectamente bien lo que pasó en el Mundial, ahí se quedó. Hubiéramos querido avanzar más. Cuando se tomó el refresco de los 25 minutos para los jugadores, ahí fue donde platicamos con él y ahí fue donde él manifestó el calor en los pies”, declaró Herrera en un programa de TUDN denominado “Línea de 4″.

