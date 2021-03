“Dice ‘me duele, me duele’ y de ahí no lo sacas”: el “Piojo” Herrera hizo fuertes revelaciones sobre la inactividad de Giovani Dos Santos

(Foto: Cortesía Club América)

El futbolista Giovani Dos Santos ha permanecido en la cancha 193 minutos en el Clausura 2021. Es decir, ha disputado 26% de los minutos posibles en el actual torneo o tiene un promedio de participación por encuentro de 24 minutos.

Él se incorporó a las Águilas en julio del 2019 y desde entonces ha disputado 31 encuentro de 53 posibles.

Fue Miguel Herrera el que llevó a Giovani Dos Santos al América, tras el antecedente que tuvo en el 2014, cuando dirigió a la Selección Mexicana.

“Tiene una situación que se lesiona. No te tengo que explicar su carrera es así. Se lesiona y dice: ‘me duele, me duele’ y de ahí no lo sacas […] A mí, el kinesiólogo me indicaba que estaba para jugar 60 minutos. Al minuto 57, ya estaba pensado en su cambio, al 61 salía, y así lo llevé tres partidos”, refirió en un entrevista con Carlos Muñoz en su canal de YouTube.

Para el cuarto partido, le informan a Herrera que Dos Santos tenía una molestia, situación que cuestionó, porque lo cuidaban tanto en los partidos como en los entrenamientos con el fin de que se pudiera recuperar.

Después, no jugó tres partidos, porque le dolía el muslo. “Me pidió un cambio porque le quemaban los pies (Mundial del 2014). A lo mejor, si me hubieras dicho el Chícharo, así le hubieran quemado hasta las orejas” Javier Hernández juega, sentenció.

En el Apertura 2019, Dos Santos acumuló 410 minutos en la cancha (disputó 9 de 18 partidos). Ningún partido lo disputó completo.

Selección Mexicana

En relación con la participación del jugador en la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Herrera refirió al partido que enfrentan en los Octavos de Final contra Holanda y pierden 2-1. El primer gol lo hizo Dos Santos al minuto 48, mientras que el empate llegó al minuto 88 con un gol de Wesley Sneijder y el segundo tanto fue de Klaas-Jan Huntelaar.

Giovani no continuó en ese partido y el estratega fue cuestionado sobre la razón por que lo saca del juego. Miguel respondió que el futbolista le dijo que “tenía muy calientes los pies y no aguantaba las ampollas”.

Relató que en ese partido que se disputó Estadio Castelão fueron dos veces en las que se paró juego para que los futbolistas se refrescaran, “la temperatura era de 40 grados, cuando paramos, veo que dos o tres jugadores que se empiezan a echar agua en los zapatos, en lugar de tomarla. Voy con Giovani y le preguntó: ¿Qué tienes? Su respuesta es que le estaban quemando los pies”.

Ante dicha situación, Miguel Herrera cuestionó al jugador sobre cuánto tiempo más iba a permanecer en la cancha y “a los cinco minutos me pidió su cambio […] No te puedo decir qué pensó en ese momento. Si pensó que era el momento más importante de su carrera”.

Herrera refirió cómo fue el proceso por el cual es elegido para dirigir a la selección en el partido de repechaje contra Nueva Zelanda y en la que México obtuvo su pase al Mundial del 2014.

Y en caso de Dos Santos le dejó claro que no era un jugador para que fuera titular en la selección y se lo tenía que ganar. Lo cuestionó en dónde iba a jugar y sería competitivo. Entonces, el entrenador actuó bajo lo que respondió el futbolista y el plan funcionó.

