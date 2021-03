“Hubiera dado todo por estar”: Giovani Dos Santos confrontó al Piojo Herrera por polémico partido en el Mundial de 2014

Giovani Dos Santos en un partido de 2017 (AP Photo/Martin Meissner)

Después de las declaraciones del ex director técnico del América, Miguel Herrera, en donde reveló que Giovani Dos Santos pidió el cambio por molestias musculares en el partido contra Holanda del Mundial del 2014, el futbolista desmintió a su ex entrenador.

“En toda historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el vídeo de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por si solas”, compartió en su cuenta de Twitter.

“Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltará el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo por estar los 90 minutos con mi selección”, agregó.

