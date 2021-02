López-Gatell rechazó hablar sobre el tratamiento experimental para AMLO tras su contagio de COVID-19

Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México (Foto: EFE/Presidencia de México)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que no podía dar ningún reporte sobre los tratamientos experimentales a los que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para curarse de su contagio de COVID-19.

“No puedo compartir nada”, aseguró el especialista en epidemiología tras aclarar que no está familiarizado con dicho procedimiento médico.

Dijo que los protocolos de estudio forman parte de otras áreas distintas a la Secretaría de Salud (SSa). Cabe recordar que en la conferencia matutina que dio López Obrador, señaló que el tratamiento está bajo la dirección del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

“Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo el doctor Alcocer, ya saben ustedes quiénes son los médicos que llevan el protocolo. El doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos , quien es el subdirector de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ex jefe de Infectología del mismo instituto, ex coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, es quien lleva este protocolo, entonces hay que preguntarle y seguramente él puede dar información”, aseguró.

AMLO estuvo enfermo de COVID-19 (Foto: Cortesía Presidencia)

Este 9 de febrero, desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, el ejecutivo federal informó que él y otras 120 personas están participando en el protocolo de recuperación.

“Sí, tengo entendido que somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara.

Es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes. Es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición, desde luego requiere de cuidado médico, pero yo creo que sí está abierta a quien lo solicite. Desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, o sea, no es así, masivo, están ellos experimentando para luego ya hacer las recomendaciones de la aplicación del tratamiento de manera masiva”, indicó el mandataria mexicano.

Al ser cuestionado sobre cuándo se podrán saber los resultados de dicha investigación, López Obrador dijo que faltan como dos meses, mientras tanto sigue en observación.

AMLO se sometió a un protocolo experimental (Foto: EFE/Thais Llorca/Archivo)

También explicó que ya no está tomando medicamentos, pero si continúa en observación, incluso contó que este lunes por la tarde fueron a sacarle sangre para saber cómo se está comportando el virus. “Ya terminé el tratamiento, nada más es la observación con análisis. Ayer me sacaron sangre para saber cómo se comporta el virus, cómo se está comportando y efectos secundarios”, dijo.

El presidente mexicano reapareció este lunes en la conferencia matutina, luego de permanecer dos semanas en aislamiento por haber dado positivo a COVID-19, sin embargo, volvió a aparecer sin cubrebocas.

Respecto al uso del elemento sanitario, López-Gatell se negó a hacer un posicionamiento. Recordó que el tema ha sido tocado muchas veces y desde el inicio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, por lo que se ha dado mucha información y la recomendación del Gobierno de México es seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal como se hizo durante todo el año pasado.

Dijo que las personas que tengan dudas sobre el uso de cubrebocas o cualquier otro tema, pueden acudir a la página oficial de la Secretaría de Salud dedicada especialmente al coronavirus para obtener la información que necesite.

