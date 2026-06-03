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EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar acerca de los avances en las mesas de negociaciones que sostienen la SEGOB y la SEP con la CNTE. Otro tema del que podría informar este miércoles es sobre el secuestro de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.

La colaboración bilateral con Estados Unidos podría ser mencionada por la mandataria federal, sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.

12:40 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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