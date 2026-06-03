EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar acerca de los avances en las mesas de negociaciones que sostienen la SEGOB y la SEP con la CNTE. Otro tema del que podría informar este miércoles es sobre el secuestro de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.

La colaboración bilateral con Estados Unidos podría ser mencionada por la mandataria federal, sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.