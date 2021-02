“Es un engaño” que en México haya más vacunados que casos activos de COVID-19: especialista refutó a López-Gatell

(Foto: Cuartoscuro)

“Tenemos hoy más vacunados que casos activos (de COVID-19)”, aseguró este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien encabeza la estrategia del gobiernno mexicano para hacer frente a la pandemia.

Esta declaración la hizo en la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez celebró que, según el registro de las autoridades sanitarias federales, ha disminuido el contagio del virus en todo el país.

López-Gatell abundó en que actualmente “79 mil 429 personas han completado su esquema de dos dosis y, en cambio, tenemos 65 mil 789 personas que tienen activamente Covid”.

La comparación que hizo la cara pública del gobierno frente a la epidemia causó ruido inmediatamente. De entrada, porque un dato pareciera no ser proporcional o de alguna manera establecer una relación de congruencia con el otro. Y no porque no tengan nada que ver, sino porque uno es un valor estimado; el otro, un valor absoluto.

(Foto: EFE/Hilda Ríos)

Para el Doctor en Matemáticas, Arturo Erdely, “eso es un engaño”: “Es una declaración política, engañosa... no tiene fundamento” . “El número de casos activos, estimado que le llaman, son casos activos confirmados, que sabemos que es una minoría”.

En entrevista con Infobae , el experto hizo hincapié en que en el informe diario de la secretaría de Salud se especifica que las cifras que comparten son de casos confirmados, positivos y negativos, y los pendientes de resultados. Estos últimos conocidos también como sospechosos. Entonces, apunta, de los casos que aún esperan confirmación de resultado se saca lo correspondiente a la tasa de positividad, que ahora mismo anda en un 40%. Y así, 4 de cada 10 sospechosos, son sumados a los confirmados positivos.

“ Está comparando peras con manzanas . Las 79 mil 429 personas que tienen su esquema completo de vacunación, esas sí son todas las de México . Pero los casos activos que presentó en esa lámina, no son todos los activos que hay en México”, insistió el Dr Erdely.

(FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

El matemático también recordó que, desde el pasado mes de diciembre que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) arrojó que el 25% de los mexicanos –hasta mediados de noviembre de 2020– ya habían estado en contacto con el virus y que el 70% de de los portadores del COVID-19 habían sido asintomáticos, se estableció que el factor para dar con una cifra de contagios más apegada a la realidad era multiplicar por 30 la cifra oficial.

“Los números de casos activos finalmente vienen de los que tuvieron acceso a una prueba, esos hay que multiplicarlos por 30″, ya que “no son todos los casos activos que hay en México; en cambio esos que dijo (López-Gatell) que tienen ya el esquema completo de vacunación, los 79 mil 429, esos sí son todos los que hay en México vacunados. Esa no es una estimación”.

Y es que, además de que es imposible llevar un conteo exacto del número de contagiados que hay en el país, debido a la rapidez con la que el virus se propaga a cada minuto, el limitado número de pruebas del virus que se realiza en México acrecienta de sobre manera la brecha que hay entre la cifra oficial y el número real de caso activos.

Precisamente, hace unos días, la Organización Mundial de la Salud advirtió que en México la tasa de casos positivos es muy alta, puntualizando que si se hicieran más pruebas del virus en todo el país, la cifra sería mayor.

“El dato ni sirve y es engañoso; los casos activos siguen estando muy por arriba de las personas vacunadas. Es una declaración triunfalista... aún suponiendo que fuera cierto ¿nos sirve de algo ese dato? por supuesto que no nos sirve de nada”, concluyó el Dr. Arturo Erdely.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Buenas noticias”: AMLO aseguró que los contagios de COVID-19 se están reduciendo en todo el país

La realidad detrás del plan de vacunación contra el COVID-19 en México: “Una estrategia muy equivocada pero socialmente aceptable”

COVID-19 en México: este es el nuevo calendario para la recepción de vacunas