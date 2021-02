“Evidentemente no es un texto científico”: la doctora Ximénez-Fyvie habló de su libro Un Daño Irreparable

Laurie Ann Ximénez-Fyvie reiteró en entrevista que su libro es un testimonio documentado de la gestión de la pandemia (Foto: Twitter / @lximenezfyvie)

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, habló respecto a su libro publicado en editorial Planeta “Un Daño Irreparable”, un texto que critica la actuación de la Secretaría de Salud (SSa) y, en específico, de Hugo López-Gatell ante la pandemia de COVID-19.

En entrevista para el programa El Octágono, conducido por el historiador Hernán Gómez, la también egresada de la UNAM puntualizó que su libro no es un texto científico, pues más bien, tanto el formato como las fuentes recurridas obedecen más bien a un testimonio del cómo se fue manejando la pandemia en México durante el 2020.

“Evidentemente no es un texto científico, es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia” , especificó ante la pregunta del comunicador de La Octava, pues se cuestionó el tipo de argumentación plasmada en la obra.

Laurie Ann Ximénez-Fyvie escribió un libro que critica la gestión de Hugo López-Gatell al frente de la pandemia (Foto: Twitter / @lximenezfyvie)

En este sentido, la doctora abundó que el libro está dirigido a todo público, no sólo a estudiantes de ciencia o gente versada en biología o microbiología y, que si bien, vierte opiniones en él, éstas son conforme a lo que documentó en el escrito.

“No es una revista científica, no es un libro de texto para estudiantes de ciencia, o de biología o de microbiología o de epidemiología. Este es un libro que está escrito en el tono y tenor para ser un libro para todo público. Es decir, que se entienda por cualquier lector”, dijo durante la entrevista.

Ante esta explicación, Gómez Bruera insistió en saber el propósito del libro, ya que la doctora se presenta como una autoridad científica, lo que alude al argumento de autoridad, el cual permite hacer deliberaciones respecto a un tema siempre que éste sea su expertiz; sin embargo, durante la entrevista esto se puso en tela de juicio pues el doctorado de la escritora es en Ciencias Médicas en el área de Biología Oral.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante conferencia de prensa (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Derivado de este cuestionamiento, la doctora Ximénez-Fyvie reconoció que ella no podría reconocerse a sí misma como una autoridad, pero que sí tiene la preparación profesional para poder hablar sobre ciencia.

“No sé, eso no me compete a mí definirme como autoridad. Jamás lo he hecho, jamás me he definido como autoridad de nada” , refirió.

Aunado a esto, agregó que ella inició la iniciativa “salvemos con ciencia”, con la cual se han atendido a más de 1,600 pacientes vía remota para atención temprana de COVID-19, con el cual asentaron un protocolo médico de atención a pacientes de esta enfermedad. También, adelantó, que próximamente iniciará un programa piloto para poder calcular el riesgo de hospitalización tanto innato como adquirido de personas con la nueva cepa de coronavirus .

Fotografía cedida este sábado, cortesía de Editorial Planeta, de la jefa del laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laurie Ann Ximénez-Fyvie, mientras posa en Ciudad de México (Foto: EFE)

De acuerdo con la página de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ximénez-Fyvie egresó como Cirujano Dentista en 1994 de la Facultad de Odontología de la máxima casa de estudios y de entre 1995 a 1998 cursó su doctorado en Biología Oral en Ciencias Médicas por parte de la universidad de Harvard.

Aunado a esto, también tomó cursos adicionales en Microbiología y en Purificación y Caracterización de Proteínas. Y desde el año 2000 es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Su área de investigación específica y que vienen en la misma página de la Universidad Nacional son en torno a las enfermedades periodontales, que se refieren a las localizadas en las encías y estructuras de soporte del diente.

Por su cuenta, el virus continua su avance en México, hasta este martes 2 de febrero, la SSa informó desde Palacio Nacional que el COVID-19 ha dejado 1,874,092 casos acumulados y 159,533 defunciones. Esto quiere decir que, de acuerdo con los datos oficiales, en 24 horas se contagiaron 4,384 personas y murieron otras 433.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México erró estrategia de covid-19 pero se niega a rectificar, dice experta

Quién es Laurie Ann Ximénez-Fyvie, la doctora que atacó a López-Gatell por su “daño irreparable” a México

“El daño es irreparable”: doctora de Harvard acusó a López Gatell de negligencia durante la pandemia