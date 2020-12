“Se viene un reto muy fuerte para enero”: Miguel Ángel Mancera sobre lo que nos espera en 2021 por el COVID-19

Los expertos consideraron que el periodo diciembre-enero será uno de los más difíciles de la pandemia de COVID-19 en México (Foto: Cuartoscuro)

México, que pasó la mayor parte como el resto del mundo, entre confinamientos y cuarentenas más o menos rigurosas debido a la pandemia de COVID-19, enfrenta estas semanas uno de los peores momentos desde que, a finales de febrero, el coronavirus llegara al país.

Hace un par de semanas, las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, que rodea a la capital del país, anunciaron un retroceso en el semáforo epidemiológico, que define las actividades y el nivel de alerta en los distintos estados de la República: ambos pasaron del naranja (riesgo alto de contagios) al rojo (riesgo máximo).

De acuerdo con los los expertos en el tema sanitario, diciembre y enero, debido al fuerte aumento de contagios y muertes en el Valle de México, serán los más difíciles de la pandemia hasta ahora, por encima de los primeros meses en el país, cuando hubo un confinamiento nacional entre abril y mayo.

La CDMX y el Estado de México volvieron al semáforo rojo hace un par de semanas y se mantendrán ahí al menos hasta el 10 de enero (Foto: Cuartoscuro)

“Se viene un reto fuerte en enero”, expresó a Infobae México el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática) durante una entrevista realizada a principios de diciembre, cuando el aumento en casos confirmados de COVID-19 y el alza en las hospitalizaciones indicaban un duro invierno y cierre de año en el centro del país.

“Sin duda habrá muchos más contactos ahora en el mes de diciembre que pueden incrementar esta tasa que se ha visto también con una subida fuerte en las últimas semanas. Entonces, espero que el sistema de salud en materia federal pueda ser reforzado y, obviamente, tener una mejor capacidad de respuesta para todo lo que viene en enero”, añadió.

Hasta este 29 de diciembre, la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, después de ser ampliada debido a la emergencia y con el lanzamiento de la “Operación Chapultepec”, que significó la llegada de cientos de trabajadores de la salud desde otros estados del país, la ocupación hospitalaria de camas con ventilador se encuentra en 85 por ciento.

Mancera es el coordinador de los senadores del PRD y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

En el mismo rubro, el Estado de México le sigue, con el 76% de ocupación. Además, de los 54,998 casos activos a nivel nacional (es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y son susceptibles de contagiar a otros), la capital mexicana y la entidad mexiquense acumulan una importante mayoría: 25,057 para la primera y 5,978 la segunda.

“Lo que puedo decir es que espero que nosotros podamos reforzar, que se pueda reforzar en materia de presupuesto, en materia de acción, que podamos reforzar a todo el sistema de salud, porque tenemos un tenemos un fuerte reto”, indicó Mancera.

A pesar del oscuro panorama de las próximas semanas, donde se sumarán los casos que se acumulen de las fiestas decembrinas (tanto Navidad como fin de año) más el aumento que ya venía acumulándose, la llegada de la vacuna al país la semana pasada sirvió como una luz de esperanza.

Mancera pidió a la población no confiarse ante la llegada de las vacunas, ya que el proceso de vacunación tomará su tiempo (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

Hasta este martes, en la primera semana de vacunación, 18,529 trabajadoras y trabajadores de la salud de todo el sector han recibido la vacuna contra COVID-19. Se han aplicado poco más de 4,600 dosis al día, detalló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y el encargado de la estrategia federal en el combate contra el coronavirus.

Además, este miércoles por la mañana, un nuevo lote de 7,800 dosis de vacunas llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con lo que suman en total 53,625. “Es el principio del fin de la pandemia”, dijo la semana pasada el Canciller Marcelo Ebrard, encargado de la compra de las vacunas en el extranjero.

Sin embargo, Mancera fue más moderado. “La llegada de la vacuna es una buena noticia para el mundo, pero de ninguna manera nos debemos de confiar, ya lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud”, precisó.

“Tienen que estar atentos, se deben de continuar con todas las precauciones, con todas las previsiones. Debemos seguir tomando los cuidados necesarios en todos y cada uno de los ámbitos de acción. La vacuna es, sin duda alguna, una buena noticia, pero todavía faltan muchos temas que hay que cuidar”, agregó.

México superó esta semana los 1.4 millones de contagios y las 124,000 muertes, el doble del escenario "catastrófico" previsto (Foto: Cuartoscuro)

Además, recordó que el plan de vacunación mexicano, que contempla vacunar primero al sector salud y luego a grupos vulnerables, “llegará a una parte de la población en principio, no a toda la población”. “Así que los cuidados deben de seguir extremos, no se deben de relajar de ninguna manera desde nuestro punto de vista”, expresó el ex alcalde de la Ciudad de México.

Por último, el senador perredista evitó realizar una evaluación de la actuación del gobierno mexicano frente a la pandemia. “Las evaluaciones las hace la población, las hace la gente, las hacen las organizaciones internacionales”, concluyó.

México acumula hasta este martes 29 de diciembre 123,845 defunciones por COVID-19, por encima del doble de cifras que López-Gatell y el gobierno mexicano pronosticaron para el “escenario catastrófico”. Además, alcanzó los 1.4 millones de contagios confirmados.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Diciembre y enero serán los peores meses del COVID-19 en México”: especialista de la UNAM advirtió que aún falta tocar el punto más bajo en la pandemia

Sheinbaum pedirá el “castigo máximo” a quienes traten de “entrar a la fila” de vacunación contra COVID-19 en la CDMX

Las ventajas de la vacuna Oxford que podrían cambiar el curso de la pandemia en la región