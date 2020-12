“Debería admitir su error”: Pablo Gómez pide a la oposición disculparse porque decrecimiento no sería de -12.5%... sino de -8%

Pablo Gómez, diputado morenista (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista), Pablo Gómez, reclamó a la oposición de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que, así como alertaron mucho sobre las estimaciones económicas que vaticinaban que México caería hasta un 12% en su crecimiento económico de este 2020, se disculparan ya que la caída “solo” fue del 8%.

“El dato de disminución anual del PIB quedará alrededor de -8%, tal como fue advertido por el gobierno. Durante meses, la oposición (PRIAN) gritó y gritó que sería de -12.5%, repitiendo a las calificadoras y a la OCDE. Ahora, debería admitir su error; pero eso no lo sabe hacer ”, indicó el legislador en su cuenta de Twitter.

(Twitter)

Sin embargo, lejos de cumplir su objetivo, las respuestas que recibió en este tuit le devolvieron otro reclamo: cómo era posible, subrayaron muchos, que el diputado pidiera una disculpa por ese dato cuando aunque hubiera sido una caída del 8% y no del 12.5%, significa una grave pérdida y un fuerte golpe a la economía nacional.

“El diputado @PabloGomez1968 pide disculpas con base en mentiras. El gobierno pronosticó un crecimiento del PIB 2020 de 1.5 a 2.5%. Hoy se sabe que decreció un -8% , lo que es un desmentido de las promesas del gobierno de la 4T”.

“Se equivocaron, no decrecimos - 12.5% nada más caímos de forma histórica - 8%. No nos metieron 12 goles, nada más nos metieron 8. De todos modos perdimos inútil, y el gobierno no hizo nada por minimizar el impacto de la pandemia”.

“ Nos presume una caída del 8% con mucho orgullo . Si la economía no cayó más, se debió a la terquedad de mantener la, estrategia de puertas abiertas y la negación de cerrar la economía a costa de la vida de muchos mexicanos. Debería darles vergüenza”.

Esas fueron algunas de las reacciones de los usuarios a lo dicho por Pablo Gómez.

(Twitter)

En las primeras semanas de la pandemia del COVID-19 en México, diversas instituciones financieras así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vaticinaron –en el peor de los escenarios– hasta una caída de dos cifras en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por ejemplo, BBVA Bancomer veía en su proyección más pesimista que la decisión del presidente López Obrador de no gastar en un plan de recuperación agresivo (incentivos económicos a pequeñas y medianas empresas para sortear la crisis) podría reducir el PIB en hasta 12%.

En su más reciente balance, la OCDE modificó esa previsión al indicar que la economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2 % de su PIB debido a la pandemia , con una recuperación “moderada e incierta” del 3.6 % en 2021 .

Pero también cabe recordar que la caída del PIB no se debe en su totalidad a la crisis por el nuevo coronavirus.

(Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

En abril de este 2020, casi a un mes de la llegada de la pandemia, el Producto Interno Bruto mexicano registró una caída del 1.6% durante el primer trimestre de este año, de acuerdo con información dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trata de su peor caída en 11 años, con la que la economía mexicana sumaba cinco trimestres consecutivos en contracción.

En ese momento, Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base explicaba a Infobae México que el país ya venía arrastrando un estancamiento económico desde el 2019, con cuatro trimestres consecutivos a la baja. Es decir, que no era consecuencia solamente de la pandemia.

“Sí afectó la pandemia de cualquier manera, porque faltaron algunos insumos y por lo tanto hubo disrupciones en la cadena de suministros, además de que se generó un poco más de incertidumbre y la incertidumbre siempre provoca disminuciones en la producción, por eso, incluso, se profundizó la caída en el PIB. Pero no es solamente por la pandemia, ya traíamos arrastrando el estancamiento económico severo de 2019”, detallaba la especialista.

Las razones que la economista reconoció como detonantes de esta caída en bucle fueron la falta de confianza empresarial , que pudo generarse por las políticas no ortodoxas de consultas públicas; disminuciones en la confianza del consumidor , que aunque no llegó a tasas negativas en 2019, sí se desaceleró; un subejercicio del gasto del gobierno , la mayor parte del año, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto en la inversión física, es decir, proyectos de infraestructura; y en menor parte, una desaceleración también en la economía estadounidense.

(CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS )

“Entonces podríamos decir que la mayor parte de la caída del PIB de 2019 fue provocada de manera interna”, resumía la experta.

Siller, también maestra de Economía en el Tec de Monterrey, aclaraba también que durante el año pasado no se consideró que la economía mexicana estuviera en recesión debido a que, a pesar de que cayó el PIB, esto no fue tan profundo.

Pero ahora, advertía, “ no solo podemos hablar de una recesión, sino de una crisis económica , debido a que se espera que el PIB de México este año, en un escenario central, registre una caída del 8%. Pero aunque nos pongamos muy optimistas suponiendo que la caída anual será del 3.9% , como ve la Secretaría de Hacienda, definitivamente eso ya es una recesión ”.





