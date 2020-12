Coronavirus en CDMX: cómo localizar el quiosco de salud más cercano a tu domicilio para realizar una prueba rápida de antígeno

El resultado se encuentra listo en 20 minutos. (Foto: Reuters)

Las llamadas pruebas rápidas de antígeno, aquellas que permiten revelar el resultado de coronavirus en al menos 20 minutos, son la principal aplicación confiable para aislarse de inmediato en caso de ser positivo al COVID-19.

Ante ello, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó cuál es el mensaje y número para localizar el quiosco más cercano a su domicilio y poder acudir a realizar dicha prueba.

La mandataria capitalina destacó que en caso de síntomas o sospecha, el interesado deberá acudir a un macro quiosco o Centro de Salud y realizar la prueba.

“Les recuerdo que si tienen síntomas o estuvieron en contacto con alguien positivo a #Covid19, es importante realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir resultados”, subrayó a través de sus redes sociales.

Para localizar el quiosco más cercano se puede enviar un mensaje SMS (Foto: Pixabay)

Con el objetivo de ubicar el macro quiosco más cercano a su domicilio el mensaje SMS, que deberá enviar el ciudadano a través del móvil es: “prueba” al 51515 .

Los usuarios también podrán conocer el mapa interactivo con los 200 puntos establecidos para las aplicaciones, además de los centros de salud, al cual podrán ingresar desde su teléfono celular o computadora. El link de acceso es: https://test.covid19.cdmx.gob.mx.

Este fin de semana se mantiene el proceso para conocer si hay más positivos en la CDMX, luego de que el pasado viernes 25 de diciembre, día festivo por Navidad, suspendieron los servicios en los 117 Centros de Salud al servicio de la ciudadanía, así como en los 16 macro quioscos instalados en algunas colonias de atención prioritaria.

Por ello, este sábado 26 de diciembre y domingo 27 seguirá el servicio en los lugares antes mencionados.

Los horarios de servicio por día son:

*26 de diciembre: estarán disponibles 16 macro quioscos, de 9:00 a 17:00 horas, y se incluirán los que se encuentren ubicados en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines.

También darán servicio a través de los 117 Centros de Salud, donde tomarán muestras a la ciudadanía de 09:00 a 13:00 horas.

*27 de diciembre: en este caso, los capitalinos podrán presentarse también en los Centros de Salud, con un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Para localizar los diversos quioscos en la CDMX, podrá dar click aquí.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró cuáles son las cinco reglas básicas que se deben respetar, con la intención de frenar la ola de COVID-19, que sigue mermando la vida de cientos de personas en el país.

Sheinbaum recordó cuáles son las 5 reglas básicas para evitar contagios. (Foto: AFP)

Cinco reglas básicas

1.- Quédese en casa. Si no tiene que salir, no salga, no se exponga, evite contagiarse o contagiar a su familia.

2.- Si es indispensable que salga, use cubrebocas y manténga la sana distancia siempre de 1.5 metros..

3.- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4.-Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- En caso de ser positivo a COVID-19, aíslese 15 días y llame a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

El gobierno de la CDMX informó que con la intención de frenar los casos de contagio en la capital, se plantearon el objetivo de aplicar 20,000 pruebas diarias.

Una vez que se detecta a los infectados se aíslan de inmediato durante un lapso de 15 días. Les entregan un kit médico, alimentario y económico, así como un seguimiento médico y estratégico hasta que mejore.

Hace unos días, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, en coordinación con los mandatarios del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de la CDMX, Claudia Sheinbaum, extendió un llamado urgente a la ciudadanía para que permanezcan en casa, con el objetivo de bajar la ola de contagio y defunciones que ha dejado la pandemia de COVID-19.

