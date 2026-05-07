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¿Buscas remodelar tu casa? Mejoravit o Equipa tu Casa, elige tu crédito Infonavit ideal

La decisión entre las dos opciones depende de tus expectativas, tu saldo en la subcuenta y el momento de compra o remodelación

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Ambos créditos exigen comprobación fotográfica y documental de las mejoras o equipamiento realizados, integrados en un solo archivo PDF. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Ambos créditos exigen comprobación fotográfica y documental de las mejoras o equipamiento realizados, integrados en un solo archivo PDF. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Infonavit ofrece dos alternativas para quienes desean renovar, equipar o reparar su vivienda sin hipotecar su patrimonio: Mejoravit y Equipa tu Casa.

Aunque ambos productos están diseñados para derechohabientes, sus características, montos y requisitos presentan diferencias clave.

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Mejoravit: remodela tu casa con tu Subcuenta de Vivienda

Mejoravit es un crédito no hipotecario que permite reparar, ampliar o mejorar la vivienda sin dejarla como garantía.

El crédito se respalda únicamente con el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

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Está dirigido a trabajadores que desean cambiar pisos, renovar muebles de cocina o baño, pintar, impermeabilizar o hacer mejoras en jardín y fachada, siempre que no se altere la estructura del inmueble.

El monto que puedes solicitar va desde 10,698 pesos mexicanos hasta 169,039 pesos mexicanos, sin exceder el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

El avance responde a una intervención que integró apoyo técnico, recursos financieros y monitoreo permanente.
Mejoravit permite destinar hasta 30% del monto del crédito para regularizar la propiedad ante notario. (Imagen Ilustrativa Infobae).

¿A quién se puede otorgar el crédito Mejoravit?

El crédito se otorga de manera individual. La suma de edad y plazo no debe superar 70 años para hombres, y 75 años para mujeres.

La vivienda puede estar a nombre del solicitante o de su cónyuge, concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros, siempre que el derechohabiente habite el inmueble.

Si el monto solicitado es igual o menor a 42,794 pesos mexicanos, la tasa fija anual es de 10% y el plazo para pagar va de uno a cinco años.

Requisitos para obtener el crédito Mejoravit

Ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore, contar con registros biométricos actualizados,no tener otro crédito vigente con Infonavit y autorizar la consulta al buró de crédito.

El historial crediticio debe estar libre de incumplimientos o apoyos para el pago de deuda.

Mejoravit requiere que la vivienda esté habitada por el solicitante, aunque no necesariamente a su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Mejoravit requiere que la vivienda esté habitada por el solicitante, aunque no necesariamente a su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Equipa tu Casa: complemento para equipar y mejorar tu vivienda al comprarla

Equipa tu Casa es un crédito adicional que puedes solicitar como complemento al comprar vivienda nueva o existente con Infonavit, bajo modalidad de Crédito Tradicional o Infonavit Total.

Este complemento crediticio únicamente se puede solicitar al momento en que se inscribe el crédito para comprar vivienda.

El monto mínimo de crédito es 10,698 pesos mexicanos y el máximo 71,324 pesos mexicanos.

El tiempo máximo para realizar la mejora de la vivienda es de seis meses a partir de la firma.

Un hombre arrodillado instala un inodoro inteligente blanco con herramientas en un baño moderno. Se ven azulejos grises, un mueble de madera y una ducha.
En Equipa tu Casa, el monto recibido se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante para mayor flexibilidad en la compra de materiales y servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La tasa de interés, el plazo y las condiciones de Equipa tu Casa son iguales a los del crédito hipotecario contratado para la compra de la vivienda. Esto significa que el pago de este crédito se integra a la mensualidad del crédito principal.

Para solicitarlo, debes ser derechohabiente con relación laboral vigente, cumplir los requisitos de compra de vivienda y formalizar el crédito ante notario.

El trámite se realiza al momento de inscribir tu crédito hipotecario en el Centro de Servicio Infonavit o en Mi Cuenta Infonavit.

En créditos posteriores al 12 de febrero de 2025, el monto se recibe directamente en la cuenta bancaria.

Una pareja hispana sonríe mientras revisa información en un portátil y una tableta sobre una mesa de café. Ventana grande con vista a la ciudad
La tasa y plazo de Equipa tu Casa son iguales a los del crédito hipotecario principal que adquieras con Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Entre los documentos necesarios se encuentran el formato de presupuesto indicativo, carta bajo protesta, estado de cuenta bancario con CLABE y comprobantes de la obra realizada.

Al finalizar la mejora, es obligatorio cargar fotografías, tickets y facturas en Mi Cuenta Infonavit, integrando todo en un solo archivo PDF máximo 20 MB.

¿Cuál te conviene?

Mejoravit está diseñado para quienes buscan remodelar, ampliar o regularizar una vivienda que ya se habita y se requiere un monto respaldado por la Subcuenta de Vivienda, sin necesidad de comprar una casa nueva o usada en ese momento, y sin hipotecar la misma.

Equipa tu Casa está estructurado por el Infonavit para quienes necesitan equipar o hacer mejoras inmediatas al adquirir una vivienda con crédito Infonavit, integrando el pago a la mensualidad de tu crédito hipotecario y recibiendo el monto directamente en tu cuenta bancaria al inicio del proceso.

El crédito Equipa tu Casa solo puede solicitarse al momento de inscribir el crédito para compra de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El crédito Equipa tu Casa solo puede solicitarse al momento de inscribir el crédito para compra de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).
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