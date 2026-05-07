Cuántas ratas viven en la CDMX: especialistas explican la cifra récord en víspera del Mundial

La llegada de visitantes por el Mundial incrementa la preocupación por la presencia de ratas en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras sobre la presencia de ratas en la Ciudad de México han generado inquietud entre especialistas y autoridades, especialmente ante la inminente llegada de millones de visitantes por la Copa Mundial de Futbol.

Emmanuel Rosales, experto en manejo sustentable de fauna nociva de SIFSA, analizó distintos métodos de estimación y advirtió sobre la magnitud del fenómeno, así como las condiciones que favorecen la reproducción de estos animales en la gran urbe.

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A diferencia de otros animales urbanos, la relación entre humanos y roedores es particularmente estrecha debido a los hábitos de consumo y la gestión inadecuada de residuos.

Los desechos de alimentos, el agua disponible en la vía pública y los refugios improvisados en la infraestructura urbana permiten que las ratas encuentren un entorno propicio para su desarrollo.

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Este escenario se ve agravado por la llegada de más de cinco millones de visitantes, que se suman a los veintidós millones de habitantes actuales en la zona metropolitana, según datos oficiales.

Estimaciones globales y comparativos internacionales

En ciudades de gran densidad como Nueva York y París, las autoridades han realizado estimaciones para dimensionar el problema.

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En la ciudad estadounidense, los cálculos oficiales rondan los ocho millones de ejemplares, cifra similar a la de sus habitantes. Por su parte, París reporta alrededor de 7,6 millones de ratas en un núcleo urbano de 2,1 millones de personas.

Rosales explicó que, aunque en la Ciudad de México no existen estudios precisos que permitan determinar la cantidad exacta de roedores, el método más aceptado internacionalmente consiste en calcular el número de ratas en función de la población humana.

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Así, la proporción puede variar entre seis y diez ratas por persona, dependiendo de las condiciones sanitarias y el manejo de residuos.

Se estima entre seis y diez ratas por persona en la CDMX, según cálculos basados en la población humana y el manejo de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones para la CDMX en víspera del Mundial

De acuerdo con estimaciones difundidas por autoridades locales y por empresas especializadas como SIFSA, si se considera la cifra conservadora de seis ratas por habitante, la población de roedores podría alcanzar los 162 millones para el mes de junio, coincidiendo con el inicio de los partidos del Mundial.

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Si el cálculo se eleva a diez ratas por persona, como sugieren algunas publicaciones, el número se dispararía de manera alarmante.

La cifra es considerablemente alta y podría incrementarse en periodos de mayor actividad humana, como los eventos masivos, lo que eleva la preocupación por la salud pública ante el riesgo de transmisión de enfermedades y la posible contaminación en espacios concurridos.

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Ciclos de reproducción acelerados

El potencial reproductivo de las ratas es uno de los factores que explica la magnitud del problema.

Según los datos proporcionados por SIFSA, una pareja de ratas puede generar una comunidad de hasta 1,250 individuos en un año, debido a su capacidad para reproducirse en intervalos cortos.

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La madurez sexual se alcanza entre las seis y las doce semanas de vida, dependiendo del sexo. Mientras que el periodo de gestación dura entre 21 y 23 días y da lugar habitualmente a camadas de ocho a dieciocho crías.

En condiciones urbanas, donde no faltan alimento ni refugios, la supervivencia de estas crías es alta. Las hembras pueden quedar nuevamente gestantes poco después del parto, lo que contribuye al crecimiento exponencial de la colonia.

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Como resultado de este ciclo, el número de roedores puede aumentar de forma abrupta en solo unos meses.

Infografía que detalla el ciclo reproductivo de las ratas, desde la madurez sexual hasta la gestación, nacimiento y el rápido aumento de su población. (SIFSA)

Factores que favorecen la proliferación

El crecimiento explosivo de la población de ratas en la CDMX está directamente relacionado con el manejo de residuos sólidos y las prácticas de higiene urbana.

Las autoridades y los especialistas coinciden en que la acumulación de basura y la falta de programas de saneamiento eficaces crean el ambiente ideal para la expansión de estos roedores.

La movilidad de la población, el comercio informal y la infraestructura subterránea también son factores que dificultan el control.

Las ratas aprovechan los sistemas de drenaje, túneles y espacios en desuso para establecer sus nidos, lo que complica su erradicación mediante métodos tradicionales.

Medidas de control recomendadas

SIFSA, empresa dedicada al control de fauna nociva, ha señalado que la única manera efectiva de contener el crecimiento de la población de ratas es mediante programas integrales, donde participen tanto las autoridades como la ciudadanía y los visitantes.

El enfoque debe incluir campañas de educación sobre el correcto manejo de residuos, la eliminación de fuentes de agua accesibles y la aplicación de métodos ecológicos de fumigación y desinfección, en línea con las mejores prácticas internacionales.

La acumulación de basura y la falta de saneamiento favorecen la proliferación de ratas en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama, riesgos y acciones frente a la plaga de ratas en la CDMX

Aunque las cifras sobre la cantidad de ratas en la CDMX no pueden confirmarse con exactitud debido a la ausencia de censos formales, las proyecciones realizadas por especialistas y organismos oficiales ofrecen un panorama preocupante.

El potencial reproductivo de estos animales y las condiciones urbanas hacen que el reto sea permanente y exija acciones coordinadas.

La experiencia internacional y los ejemplos de ciudades como Nueva York y París sugieren que la proporción de ratas por habitante puede ser un indicador útil, aunque siempre debe tomarse con cautela y considerar las particularidades de cada urbe.

En la Ciudad de México, la magnitud del desafío requiere no solo de medidas reactivas, sino de una política sostenida de prevención y control, especialmente ante la llegada de eventos masivos que incrementan la presión sobre el sistema de saneamiento urbano.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración entre todos los sectores para hacer frente a este problema.

Solo mediante una gestión integral y la participación activa de la población será posible reducir el riesgo sanitario y mantener bajo control la población de roedores en la capital.