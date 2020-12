CDMX: este viernes 25 de diciembre no operarán los quioscos para realizar pruebas gratis COVID-19

El día de Navidad no habrá servicio. (Foto: Reuters)

A pesar de la emergencia por COVID-19, que se mantiene en la Ciudad de México, este viernes 25 de diciembre, día festivo por Navidad, cerrarán los quioscos de salud al público, por lo que no habrá pruebas rápidas, para detectar la enfermedad.

Sin embargo, el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Salud anunció que durante el sábado y domingo se restablecerá el servicio en los principales quioscos, macro quioscos y centros de salud en la Capital.

De ese modo, el próximo sábado 26 de diciembre y domingo 27, se mantendrá el servicio de las llamadas pruebas rápidas de antígeno, las cuales revelan el resultado de si una persona es positiva o no en 20 minutos máximo.

La pruebas rápidas dan el resultado en 20 minutos. (Foto: Reuters)

Los horarios de servicio por día son:

* 26 de diciembre : estarán disponibles 16 macro quioscos, de 9:00 a 17:00 horas, y se incluirán los que se encuentren ubicados en la explanada del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines.

También darán servicio a través de los 117 Centros de Salud, donde tomarán muestras a la ciudadanía de 09:00 a 13:00 horas.

* 27 de diciembre : en este caso, los capitalinos podrán presentarse también en los Centros de Salud, con un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Para localizar los diversos quioscos en la CDMX, podrá dar click aquí .

Además, la aplicación también puede ser solicitada a través de un mensaje SMS, sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.

Con la intención de frenar la ola de COVID-19, que sigue mermando la vida de cientos de personas en el país, recordó cuáles son las cinco reglas básicas que se deben respetar y evitar contagios.

1.- Quédese en casa. Si no tiene que salir, no salga, no se exponga, evite contagiarse o contagiar a su familia.

2.- Si es indispensable que salga, use cubrebocas y manténga la sana distancia siempre de 1.5 metros..

3.- No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4.-Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- En caso de ser positivo a COVID-19, aíslese 15 días y llame a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.

Ante la emergencia por COVID-19 se invita a la población a seguir 5 reglas. (Foto: Reuters)

El gobierno de la CDMX informó que con la intención de frenar los casos de contagio en la capital, se plantearon el objetivo de aplicar 20,000 pruebas diarias. Una vez que se detecta a los infectados se aíslan de inmediato durante un lapso de 15 días.

Además, les entregan un kit médico, alimentario y económico, así como un seguimiento médico y estratégico hasta que mejore.

Hace unos días, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, en coordinación con los mandatarios del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de la CDMX, Claudia Sheinbaum, extendió un llamado urgente a la ciudadanía para que permanezcan en casa, con el objetivo de bajar la ola de contagio y defunciones que ha dejado la pandemia de COVID-19.

Este 2020, las fiestas decembrinas deberán ser diferentes, los regalos de navidad también tendrán que esperar, pues ante el anuncio del semáforo rojo, reducirán las actividades y solo se permitirá comida para llevar.

López-Gatell reiteró que sólo se mantendrán las actividades esenciales a partir de este sábado 19 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero. La población deberá permanecer en confinamiento para evitar más contagios en el Valle de México.

“Tendremos una suspensión temporal de actividades económicas, pero seguirán las esenciales. A partir de mañana deberán cerrar”, recalcó.

En ese sentido, destacó que las actividades permitidas son: venta de alimentos como servicio de entrega, servicios funerarios, financieros, de telecomunicaciones, construcción, entre otros, quienes deberán seguir los protocolos de sanidad establecidos desde el principios de la pandemia.

