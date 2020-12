Créditos a la palabra: 82,000 comerciantes no recibieron el apoyo de 25,000 pesos por falta de solvencia

Comerciantes acusaron que no han recibido el crédito a la palabra ofrecido por el gobierno mexicano (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Ante la pandemia por COVID 19, el Gobierno de México puso en marcha el programa de créditos a la palabra, que otorga un préstamo de 25,000 pesos a pequeñas medianas empresas para ayudarles a resistir los embates que la crisis económica ha traído a sus negocios; sin embargo, se tiene registro de 82,000 comerciantes que no han recibido el depósito correspondiente en las tarjetas bancarias que se les entregaron.

De acuerdo con el reportaje de Noticieros Televisa, varios comerciantes no han recibido el depósito prometido, lo que les tiene en riesgo de tener que cerrar sus negocios. Uno de los entrevistados es Alejandro Varela Peralta, de San Francisco Xochimehuacán en Puebla, quien está a punto de tener que cerrar su papelería debido a la falta recursos para solventar los gastos del negocio.

No sabemos realmente sí nos lo van a dar o no, como yo ya firmé, si a lo mejor después pues me vayan a decir que les tengo que pagar algo que no me han dado también

Varios de los comerciantes afectados están a punto de tener que cerrar sus negocios debido a la falta de solvencia económica (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

Al respecto, Alejandro Rosas Guerrero, titular de la unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía reconoció en una entrevista para el programa En Punto de Denisse Merker que son aproximadamente 82,000 créditos que no han podido ser otorgados debido a limitaciones relacionadas a falta de disponibilidad presupuestal y la logística de los depósitos.

¿Cuánta gente está en esa situación con las tarjetas sin fondos? La cifra que tenemos son 82 mil tarjetas. Bueno, son tarjetas se crearon, se entregaron y está en proceso la dispersión de recurso. El flujo de recursos tiene ciertos momentos en que se acelera, ciertos momentos que tarda un poco. Se ha avanzado al ritmo que las circunstancias nos han permitido y puede que se haya generado algunos retrasos derivados, como le comento, de la complejidad logística y operativa y también del ritmo con el que han fluido los recursos

La pandemia por coronavirus ha generado impactos adversos en la economía familiar de los mexicanos. De acuerdo con el último levantamiento de la Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 86.6% de las 1,873,564 empresas consultadas indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, la falta de pagos se debe a problemas de logística y el retraso en el acceso a recursos (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

En la conferencia de prensa matutina del pasado 3 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha caído la economía ni el consumo, pues se están recuperando empleos, no hay escasez de alimentos ni carestía de la vida y, además, no hay devaluación del peso y la gasolina es más barata que al inicio de su gobierno.

“Pues ya hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco, lo dije en el informe. En abril pues cayó la economía, mayo, junio, julio, y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la ECOVID-IE señala que impacto más significativo para las empresas afectadas por la pandemia es la pérdida de ingresos, pues 79.2% indicaron haberlo sufrido. Este dato registró un cambio de -6.3%, ya que en la primera edición del estudio se ubicó en 85.1 por ciento.

Aunado a esto, el 51.2% reportó una baja en la demanda, mientras que en la primera edición fue de 67.6 por ciento. La escasez de los insumos y/o productos ocupa el tercer lugar y se observa una disminución de casi 9% de una edición a otra.

Por otra parte, el Inegi dio información sobre los negocios que aplicaron cierres temporales o paros técnicos, porcentaje que se posicionó en 23.1%, cifra menor que el registrado en el estudio anterior, en el que 59.6% de las empresas los realizaron.

