PRD denunció ante la FGR a la prima de AMLO por tráfico de influencias

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRD) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Felipa Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos para beneficiar a una empresa de su propiedad, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los legisladores perredistas solicitaron a la FGR realizar la investigación y, en su caso, castigar penalmente a los presuntos responsables.

Señalaron que, aunque López Obrador intentó descalificar la información que se dio a conocer respecto a su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar, por lo que la empresa productiva del Estado anunció la anulación de los mismos, y ordenó una investigación para deslindar responsabilidades.

Los perredistas señalaron que en este hecho se configuran los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, por lo que en la denuncia, hicieron referencia al artículo 220 del Código Penal Federal, que establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que, ilícitamente, otorgue por sí o por interpósita persona, contratos.

El pasado jueves 3 de diciembre, el portal Latinus, propiedad del periodista Carlos Loret de Mola, reveló que Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.

Según la información obtenida por el portal vía transparencia, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para llevar a cabo análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción.

Sin embargo, desde 2019 la firma de Felipa Obrador ya había ganado junto con Marinsa de México un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.

De acuerdo con información del periodista Mario Gutiérrez Vega, la empresa de Felipa Obrador también ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Litoral Laboratorios Industriales, se encuentra asentada en Campeche y se especializa en el análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos. En la última década ha brindado servicios al gobierno Federal y a los estados de Campeche y Tabasco.

Luego de que se reveló la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que desconocía “con exactitud” el asunto, pero insistió en que su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo, de algún miembro de su familia.

“(...) Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo.. ninguna de esas lacras de la política… Entonces si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo”, enfatizó.

El mandatario recordó que en junio del 2019, estableció un memorándum en el que se comprometió a no aceptar “bajo ninguna circunstancia” a que algún miembro de su familia pueda hacer negocios con el gobierno”.

El sábado 5 de diciembre, la propia Felipa Obrador aseguró a través de su cuenta de Twitter, que todo se trataba de calumnias y que el lunes 7 de diciembre se presentaría en la conferencia mañanera de su primo para aclarar la situación.

“Todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por el periodista Carlos Loret de Mola serán aclarados en la conferencia presidencial del día lunes 7 de diciembre por mí misma. Mientras tanto los invito a no anticipar juicios, que tengan un excelente fin de semana”, puntualizó.

Sin embargo, nunca llegó.

