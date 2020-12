Felipa Obrador sí tenía contratos, pero serán rescindidos, AMLO y directivos tenían conocimiento: Pemex

Foto de archivo. El logotipo de Pemex se ve en su edificio sede en la Ciudad de México, 20 de abril de 2020. REUTERS/Edgard Garrido

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindirá los contratos que se tengan con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de la que Felipa Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, es titular.

Luego de la investigación publicada por Carlos Loret de Mola, en la que afirma que la compañía ha ganado cerca de 365 millones de pesos en contratos por adjudicación directa con la petrolera mexicana, se anunció una “investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó” la pariente de López Obrador, que “debió reportarse como dato sensible”.

Sin embargo, en el mismo documento se aclara que sí se le “advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no seguir interviniendo en las licitaciones de Pemex”, pero para ese momento, Litoral Laboratorios Industriales, ya estaba participando en otras dos licitaciones.

Foto: Laboratorios Litoral

Además, en el comunicado de la productora del Estado, señalan que pese a que en diciembre de 2019 le notificaron a Felipa Obrador que no se le adjudicaría ningún contrato, esta no avisó que para ese entonces Litoral Laboratorios Industriales ya se encontraba participando en dos licitaciones en donde fue beneficiada.

Las convocatorias de ambos contratos se emitieron en noviembre de 2019. En la primera bajo el número 74658, se emitió el fallo en enero 17 de 2020. En esta la propuesta de Litoral Laboratorios Industriales fue desechada, no obstante, en la segunda licitación, identificada con el número 74607, se adjudicaron tres contratos, en donde está presente la empresa de la prima del ejecutivo federal en participación conjunta.

De tal modo, Pemex admitió que hubo omisión en los procedimientos:

“Cabe manifestar que hubo una omisión en los otros tres procedimientos, bien fuera como representante, accionista de la empresa o en el escrito ‘Manifestación de Vínculos de los Particulares’, se encuentra plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán, mismo que debió reportarse como ‘dato sensible’ al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso, tal y como ocurrió en la Licitación #74364”.

Información en progreso...

