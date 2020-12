“Son calumnias”: Felipa Obrador anunció que acudirá a la mañanera del lunes para aclarar los dichos en su contra

Felipa Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Laboratorios Litoral)

Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que son “calumnias” las revelaciones periodísticas hechas en el portal Latinus, propiedad del periodista Carlos Loret de Mola, por lo que dijo, el lunes 7 de diciembre aclarará todo “ella misma”, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Felipa Obrador escribió “Todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por el periodista Carlos Loret de Mola serán aclarados en la conferencia presidencial del día lunes 7 de diciembre por mí misma. Mientras tanto los invito a no anticipar juicios, que tengan un excelente fin de semana”, puntualizó.

La noche del jueves 3 de diciembre, el medio reveló que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos.

De acuerdo con información que obtuvo vía transparencia, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para llevar a cabo análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Pero en 2019, la misma empresa ganó, junto a Marinsa de México, un contrato por 231 millones de pesos para introducir productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual caducará hasta el 2022.

Litoral Laboratorios Industriales tiene su sede en Campeche y se especializa en el análisis químico y estudio de aguas e hidrocarburos. En la última década ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Campeche y Tabasco.

Según la investigación del medio, la empresa ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

Cabe mencionar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de Felipa Obrador se benefició de, por lo menos, 25 contratos, aunque a diferencia de los adjudicados bajo la presente administración, estos fueron con una frecuencia y montos menores.

Tras la revelación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “desconocer con exactitud” los señalamientos y señaló que “seguramente va a informar el director de Pemex” sobre el caso, pero insistió en que su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo de algún miembro de su familia.

En su conferencia del viernes 4 de diciembre, López Obrador insistió en que su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo, de algún miembro de su familia.

“(...) Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces no se puede permitir, la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo.. ninguna de esas lacras de la política… Entonces si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo”, enfatizó.

“No se protege a nadie.. esa es la diferencia, una de tantas... no somos iguales que nuestros adversarios… Entonces que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo, para nada”, aseguró.

