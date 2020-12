“Aunque se trate de un hijo”: AMLO aceptó que se investigue a su prima Felipa por supuestos contratos con Pemex

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró desconocer “con exactitud” la investigación periodística publicada por Carlos Loret de Mola, en la que se revela que la prima hermana del mandatario, Felipa Guadalupe Obrador Olán, ha ganado contratos con Pemex que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años.

Durante su tradicional conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que “seguramente va a informar el director de Pemex” sobre el caso, pero insistió en que su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo, de algún miembro de su familia.

“(...) Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces no se puede permitir, la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo.. ninguna de esas lacras de la política… Entonces si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar aunque se trate de un hijo”, insistió.

“No se protege a nadie.. esa es la diferencia, una de tantas.. no somos iguales que nuestros adversarios… Entonces que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo, para nada”, enfatizó.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario recordó que en junio del 2019, estableció un memorándum en el que se comprometió a no aceptar “bajo ninguna circunstancia” a que algún miembro de su familia pueda hacer negocios con el gobierno”, por lo que recordó algunos extractos.

“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’. Esto incluye a mi esposa, hijo, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”, reiteró en su conferencia matutina.

Acto seguido, López Obrador insistió “entonces está muy claro, en este caso y en cualquier otro, se va a informar”, aseguró.

Información en desarrollo…