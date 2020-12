“Volviendo a tocar corazones”: Geraldine Ponce apareció en Twitter junto a Mario Delgado

Geraldine Ponce y Mario Delgado promueven periódico Regeneración (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

Geraldine Ponce, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto con Mario Delgado, presidente nacional de este partido político, se tomaron la foto juntos para promover su agenda política rumbo a las elecciones del 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los funcionarios públicos sostuvieron un ejemplar de Regeneración , el periódico oficial del partido político que hace referencia al que alguna vez fue dirigido por los hermanos Flores Magón, precursores del Anarquismo y la Revolución Mexicana. Aunado a esto, Ponce Méndez aseguró que el partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república cobra cada día más fuerza.

“Morena es cada vez más grande, así como grande es también la responsabilidad de llevar esperanza a los mexicanos y consolidar la 4T” inició su publicación este jueves 10 de diciembre.

Geraldine Ponce y Mario Delgado juntos de cara a las elecciones del 2021 (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

Aunado a esto, junto con Delgado Carrillo, la legisladora federal dijo que están “preparados” para conectar con el pueblo de México a través del periódico. “Con Mario Delgado estamos preparados; volviendo a tocar puertas y corazones, como era antes, con nuestro periódico nacional ‘Regeneración’” , aseguró.

Ante este tipo de propaganda, la diputada debe de ser muy cuidadosa en no caer en actos anticipados de campaña, pues derivado de un video autopromocional de su segundo informe de gobierno como diputada por Nayarit, algunos usuarios de redes sociales señalaron las presuntas intenciones de que la militante del partido guinda se encuentra en búsqueda de algún cargo público y, a través de este tipo de publicaciones, busca cooptar la óptica de la masa votante para ganar en su localidad.

Es prudente mencionar, en este contexto, que a mediados del próximo año se celebrará una justa electoral en México donde se renovará toda la Cámara de Diputados y se buscará la gubernatura de 15 estados. Cabe recordar que durante el clip propagandístico, la militante de Morena insinuó que Chumel Torres realizó un supuesto comentario misógino en su contra.

La diputada Ponce presumió avances en materia de equidad de género (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

Durante el clip propagandístico, la militante de Morena señaló que en el ejercicio de su quehacer como política existe la descalificación por factores no relacionados a la gestión; sin embargo, lo importante es ayudar. Y fue en ese momento de la grabación cuando insertó la imagen del youtuber.

En otra publicación de la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en la que se tomó una foto sin blusa en la cúspide del volcán Sangangüey, también volvió a ser objeto de críticas, a lo que ella contestó que no son de carácter político los distintos señalamientos.

“Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. ‘Que una diputada debe ser más seria’, ‘que estoy posando en ropa interior’, ‘que por qué me quité la blusa’... Solo quiero decirles dos cosas al respecto de esta foto: Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género, y nadie debería de hacerlo. Y que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas. Mucho hemos luchado para visibilizar y erradicar la violencia de género, como para que nosotras mismas seamos promotoras de este discurso que nos denigra. PD. Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera”, escribió la legisladora en redes sociales.

