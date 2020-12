“Habrá quienes quieran descalificarte por ser mujer”: Geraldine Ponce y su mensaje con dedicatoria a Chumel Torres que hizo reaccionar al abogado de Juan Gabriel

Geraldine Ponce promocionó un spot político con la imagen de Chumel Torres (Video: @GeraldinePonceM)

Con motivo de su segundo informe de trabajo como diputada federal, Geraldine Ponce realizó un video para anunciar los logros de su gestión. De tal caso que para el 24 de noviembre publicó el material audiovisual en su cuenta oficial de Twitter en el que se insinúa que Chumel Torres realizó un supuesto comentario misógino en su contra.

Durante el clip propagandístico, la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que en el ejercicio de su quehacer como política existe la descalificación por factores no relacionados a la gestión; sin embargo, lo importante es ayudar. Y fue en ese momento de la grabación cuando insertó la imagen del youtuber.

“Habrá quienes quieran descalificarte por el simple hecho de ser joven y además mujer. Pero todo esto no te preocupa, porque la gente sabe que estás ahí para ayudar, para gestionar, para legislar” dijo la ex reina de belleza.

Geraldine Ponce recurrió a la imagen de Chumel Torres (Foto: Instagram)

En cuanto a las imágenes que ponen el señalamiento contra Chumel Torres, se refieren al capítulo “Televisa te educatiza” de El Pulso de la República publicado el 6 de agosto de este año, en el que durante un breve instante señala una visita innecesaria de López Obrador a Nayarit.

“AMLO no lo usa (el cubrebocas) y véanlo, fuerte como un roble. De gira por México, que pasando a visitar a ver cómo está el clima por Nayarit, húmedo, pues es que Nayarit siempre es muy húmedo” , dijo el presentador en el minuto 15 de su video, mientras aparece una imagen de Bruce Lee haciendo una mueca.

Este fragmento aparentemente fue interpretado como un guiño al encuentro entre la legisladora nayarita con el mandatario y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en un aeropuerto, el cual, muchos usuarios en redes sociales y algunos medios de comunicación señalaron como “incómodo” para la pareja presidencial; sin embargo, en el momento nadie hizo un señalamiento puntual contra el influencer.

Por su cuenta, Guillermo Pous Fernández, abogado especializado en derechos de autor, criticó el anuncio de la legisladora y publicó en su cuenta de Twitter:

Chumel Torres es famoso por hacer bromas de discriminación (Foto: Twitter / El Pulso de la República)

“Como parte de mi libro NUNCA TE EXHIBAS A LO P@&$#%O EN LA POLÍTICA les a evitar reclamos por (sic):

1.- Uso no autorizado de imagen.

2.- Uso no autorizado de obra audiovisual.

3.- Uso no autorizado de videograma.

4.- Uso no autorizado de interpretación artística.

5.- Daño moral.

6.- Daño a la imagen, prestigio, honor, reputación y vida privada, y

7.- Daños y perjuicios”.

A lo cual Chumel Torres respondió: “Ya metimos un reclamo a youtube y Twitter. Jijiji” . Cabe recordar que Pous Fernández ha representado a Juan Gabriel, Aida Cuevas y otros famosos.

Hasta el momento, la funcionaria pública no ha increpado ni al abogado ni al comunicador; sin embargo, en la publicación inicial de Ponce Méndez hubo críticas, igualmente misóginas, referente a la visita de Andrés Manuel López Obrador a Nayarit.

Tenoch Huerta reprobó los comentarios de Chumel Torres (Foto: ChumelTorres/IG - TenochHuerta/IG)

Cabe recordar que no es la primera vez que critican a la diputada por su aspecto físico. El pasado martes 24 de diciembre, la nayarita causó revuelo en redes sociales al subir una fotografía en la que sale sin blusa en la punta del volcán Sangangüey pues, al parecer, la legisladora federal se había propuesto subirlo y decidió inmortalizar el momento a través de una fotografía; sin embargo, factores estéticos hicieron que esta imagen fuera motivos de bromas, de adulación y de prejuicios.

“Los propósitos son para cumplirse y estar aquí, en el icónico cerro de Sangangüey, fue uno de los que me hice para este 2020. ¡Y para el 2021 tengo otro propósito!” , escribió junto con la foto.

De igual modo, los ataques sexistas no se hicieron esperar y ella tuvo que salir a defenderse.

“Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. ‘Que una diputada debe ser más seria’, ‘que estoy posando en ropa interior’, ‘que por qué me quité la blusa’... Solo quiero decirles dos cosas al respecto de esta foto: Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género, y nadie debería de hacerlo. Y que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas. Mucho hemos luchado para visibilizar y erradicar la violencia de género, como para que nosotras mismas seamos promotoras de este discurso que nos denigra. PD. Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera ”, escribió la legisladora.

