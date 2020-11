“Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera”: la diputada Geraldine Ponce respondió a las críticas por su fotografía en el volcán de Sangangüey

(Twitter: @GeraldinePonceM)

Geraldine Ponce, diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tepic, capital del estado de Nayarit, respondió a través de su cuenta de Facebook a los mensajes en los que los usuarios en Twitter, y otras redes, la han críticado por subir una foto en la cima del volcán Sangangüey, en la que posó con la blusa en la mano, vistiendo un top deportivo.

“Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. ‘Que una diputada debe ser más seria’, ‘que estoy posando en ropa interior’, ‘que por qué me quité la blusa’... Solo quiero decirles dos cosas al respecto de esta foto: Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género , y nadie debería de hacerlo. Y que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas. Mucho hemos luchado para visibilizar y erradicar la violencia de género, como para que nosotras mismas seamos promotoras de este discurso que nos denigra. PD. Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera ”, escribió la legisladora.

Fue el pasado 22 de noviembre que la diputada causó revuelo en redes sociales tras publicar la imagen a la que hace mención en su cuenta oficial de Twitter.

Al parecer, la legisladora federal se había propuesto subir el cerro de Sangangüey, en su natal Nayarit, meta que cumplió y decidió inmortalizar el momento a través de una fotografía: “Los propósitos son para cumplirse y estar aquí, en el icónico cerro de Sangangüey, fue uno de los que me hice para este 2020. ¡Y para el 2021 tengo otro propósito!”, escribió junto con la foto.

Pero, justo como ella menciona, la atención se fijó en el detalle de la blusa y, a raíz de eso, le llovieron claros comentarios con ánimos machistas y misóginos. Y lamentablemente, no es la primera vez que Geraldine es agredida de esa manera, ya que ha sido víctima de un sin fin de calumnias y agresiones desde que ocupó su cargo.

Todas basadas en una serie de elementos que apuntan a una agresión de género: porque es mujer, porque es joven –26 años–, porque fue reina de belleza, porque tiene una relación cordial con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Geraldine Ponce se vio envuelta en un escándalo el pasado 30 de mayo, cuando un video sobre ella y Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, salío a la luz (Foto: Instagram @geraldineponcem)

Y los ataques le han llegado en redes sociales e incluso por parte de sus propios colegas. El episodio más reciente fue precisamente este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rodolfo Pedroza, en una reunión de vecinos de una colonia de Tepic, les advirtió que irían otros políticos a hacer promesas, “pero no es lo mismo ganar un concurso de belleza que gobernar un municipio, son cosas totalmente diferentes” .

Además, en una publicación de Facebook de la que posteriormente se retractó, el panista escribió “una cosa es modelar y otra muy distinta gobernar”, señalando que si bien ambos oficios requieren de talento y preparación, son muy distintos, “zapatero a tus zapatos”, indicó.

Diputado panista se lanza contra diputada Geraldine Ponce

Para la diputada esto significó una clara agresión originada desde la misoginia y el machismo. En entrevista con Infobae México , la legisladora señaló que no es la primera vez que Pedroza se lanza en su contra con ese tipo de comentarios, aunque se dice consciente de que es un ataque con tintes políticos.

“Nada más sacó el cobre de la persona que es: un hombre misógino que se dedica nada más a denostar y demeritar el trabajo de los demás … son patadas de ahogado”, acusó.

La legisladora explica que el panista busca la alcaldía de Tepic en los siguientes comicios, y que precisamente, en las encuestas locales, aparece ella como favorita de los ciudadanos a ocupar dicho cargo. Aunque aclaró que no tiene ninguna intención, hasta ahora, de contender por la presidencia municipal de la capital de Nayarit, sino a dedicarse a solucionar los problemas de la ciudadanía en temas de agua potable o reparación de calles.

Geraldine ha sido víctima de otras difamaciones, más delicadas : en redes sociales, en más de una ocasión, le han inventado un supuesto romance con el presidente.

“Algo muy lamentable por parte de la sociedad porque de ahí es de donde vienen los ataques, los insultos, las calumnias y creo que es algo que se debe detener. Yo sigo manteniendo una relación de respeto e institucional tanto con el presidente como con su esposa” , lamenta la diputada indicando que todos estos comentarios malitencionados son una campaña más en su contra, parte de una estrategia de guerra sucia.

Pero lo que más le decepciona es que muchas veces las ofensas las recibe de parte de otras mujeres, “es algo triste porque creo que, ahora más que nunca con todo lo que vemos que sucede día con día contra las mujeres, pues es cuando debemos de mostrar sororidad hacia todas nosotras”.





