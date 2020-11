El costo de ser diputada, ingeniera y reina de belleza en México: Geraldine Ponce es víctima de agresiones y calumnias

Geraldine Ponce, diputada por Nayarit. (Foto: Instagram @geraldineponcem)

La diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, oficialista) por Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, ha sido víctima de un sin fin de calumnias y agresiones desde que ocupó su cargo. Todas basadas en una serie de elementos que apuntan a una agresión de género: porque es mujer, porque es joven –26 años–, porque fue reina de belleza, porque tiene una relación cordial con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo alarmante radica en una sola cuestión: ninguna de las razones anteriores sería válida si ella fuera hombre.

Y los ataques le han llegado en redes sociales e incluso por parte de sus propios colegas. El episodio más reciente fue precisamente este 25 de noviembre que se conmemoraba el Día en contra de la violencia hacia la mujer.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rodolfo Pedroza, en una reunión de vecinos de una colonia de Tepic, les advirtió que irían otros políticos a hacer promesas, “pero no es lo mismo ganar un concurso de belleza que gobernar un municipio, son cosas totalmente diferentes” .

Además, en una publicación de Facebook de la que posteriormente se retractó, el panista escribió “una cosa es modelar y otra muy distinta gobernar”, señalando que si bien ambos oficios requieren de talento y preparación, son muy distintos, “zapatero a tus zapatos”, indicó.

Para la diputada esto significó una clara agresión originada desde la misoginia y el machismo. En entrevista con Infobae México , la legisladora señaló que no es la primera vez que Pedroza se lanza en su contra con ese tipo de comentarios, aunque se dice consiente de que es un ataque con tintes políticos.

“Nada más sacó el cobre de la persona que es: un hombre misógino que se dedica nada más a denostar y demeritar el trabajo de los demás … son patadas de ahogado”, acusó.

La legisladora explica que el panista busca la alcaldía de Tepic en los siguientes comicios, y que precisamente, en las encuestas locales, aparece ella como favorita de los ciudadanos a ocupar dicho cargo. Aunque aclaró que no tiene ninguna intención, hasta ahora, de contender por la presidencia municipal de la capital de Nayarit, sino a dedicarse a solucionar los problemas de la ciudadanía en temas de agua potable o reparación de calles.

“Mi aspiración política es mejor el entorno de donde vivo, que es Tepic, en el lugar en el que me encuentre”, recalcó.

Las calumnias

María Geraldine ganó en 2015 el concurso de Nuestra Belleza Nayarit. Un año después, en 2016, representó a México en Miss Internacional en Japón.

Y aunque es algo digno de admiración, eso le ha costado un montón de críticas en la carrera política que ella decidió emprender. Como ejemplo los dichos del panista Pedroza, pero solo son parte de la larga fila de subestimaciones con ese argumento que Geraldine ha tenido que soportar.

“El ser reina de belleza es como ser representante también en gimnasia, en el deporte, en otros ámbitos porque es una competencia más en la que tuve el honor de representar a todo mi país a nivel internacional en el 2016 y pues bueno es una etapa de mi vida, no es algo que fuera completamente a lo que me dedico”, remarcó la diputada.

Geraldine, cabe señalar, es ingeniera en Gestión Empresarial . De hecho cursaba la carrera mientras participaba en el certamen. Además, tal como ella menciona, e incluso está estipulado en la Constitución: “todo ciudadano tenemos el derecho de votar y ser votados, no soy la excepción” , y recordó que en 2018 fue elegida, con más de 100,000 votos, para desempeñar el cargo que ahora tiene.

Hay otras difamaciones más delicadas que ella ha tenido que soportar: en redes sociales, en más de una ocasión, le han inventado un supuesto romance con el presidente.

“Algo muy lamentable por parte de la sociedad porque de ahí es de donde vienen los ataques, los insultos, las calumnias y creo que es algo que se debe detener. Yo sigo manteniendo una relación de respeto e institucional tanto con el presidente como con su esposa” , lamenta la diputada indicando que todos estos comentarios malitencionados son una campaña más en su contra, parte de una estrategia de guerra sucia.

Pero lo que más le decepciona es que muchas veces las ofensas las recibe de parte de otras mujeres, “es algo triste porque creo que, ahora más que nunca con todo lo que vemos que sucede día con día contra las mujeres, pues es cuando debemos de mostrar sororidad hacia todas nosotras”.

Y justo en el tema de la equidad de género, Geraldine Ponce destacó la gran representación de mujeres en el Congreso, que en la Legislatura de la Paridad llegan a ocupar a casi un 50%, con 241 diputadas. También celebró que han logrado sacar adelante una agenda de género muy importante para tipificar más tipos de violencia contra la mujer , por ejemplo la Ley Olimpia o una iniciativa que ella misma presentó para que sea tipificado como delito penal el acoso sexual callejero.

El impulso de la diputada para empujar esos cambios judiciales le llega desde su experiencia personal: “Yo hice dos denuncias por acoso sexual y hostigamiento, y la primera ocasión que fui a denunciar pues prácticamente no me hicieron caso, no sucedió nada. Y seguí siendo acosada muy fuertemente, entonces tuve que volver a insistir en que atendieran mi denuncia”.

Entonces Geraldine está consiente que si a ella como servidora pública no le hacen caso en sus denuncias, la situación para el resto de la ciudadanas es peor, mucho más complicada e injusta.

“Mientras sigan muriendo mujeres solo por el hecho de serlo, aún tenemos muchos por hacer, tanto sociedad como gobierno” , concluyó la legisladora de Nayarit.

