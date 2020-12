Confundida y sin hablar español: cómo fue la primera visita de Selena Quintanilla a México

La historia que Netflix presentó en “Selena: la serie” ha sido revelada y detrás de ello ha mostrado elementos que no se sabían de la cantante texana, como la primera vez que Selena visitó por primera vez México.

En la serie biográfica de la cantante Selena mostraron cómo fue la primera vez que la cantante se aventuró a ir a Matamoros para dar un concierto, pero en este caso sería en un parque y más gente de lo que acostumbraban.

Cuando inicia la serie se puede ver como Abraham Quintanilla, el padre de Selena, busca cómo ganarse la vida y lo decide al momento de escuchar a Selena cantar. Después de practicar canto con su hija y enseñarles a sus hijos cómo tocar los instrumentos se aventuraron a presentarse a diferentes lugares.

Al principio fueron a fiestas, pero sus canciones no hacían mover a la gente, por lo cual terminaban temprano y les pagaban una parte de lo que originalmente les habían dicho. Es ahí en donde Selena le preguntó a su papá por qué siempre los corren, si es ella la que no canta bien o por qué no les gusta.

Abraham, al escuchar eso le dice a su hija que la música depende de donde la toques y de los gustos que tenga la gente. No están mal “solo no escogen bien las canciones”.

En la serie de Netflix muestran que después de la ceremonia de los Tejano Music Awards, en donde ganó Selena como mejor cantante, tienen una cita con una televisora de Matamoros.

Selena sabe que tiene familiares mexicanos, pero ella no sabe hablar español y para poder cantar en México necesita hablar un poco el idioma para que pueda darse a entender.

Ante esta situación Selena se prepara, compra cassettes para “aprender español” y empieza a ver telenovelas para poder entender cómo es que hablan los mexicanos y cómo se expresan al hablarlo.

Al llegar Selena está nerviosa, y habla bien español, pero al momento de cantar la gente no baila y mucho menos canta, pues la canción que eligió era en inglés y no todos la entendían. (Foto: Selena: La Serie/Netflix/Instagram)

Cuando se va a Matamoros deben de irse en el auto con toda la familia y con amigos de su hermano A.B., porque necesitan personas para poder tocar.

Al llegar Selena está nerviosa, y habla bien español, pero al momento de cantar la gente no baila y mucho menos canta, pues la canción que eligió era en inglés y no todos la entendían.

Esto hace que cambien de tonalidad y empiezan a cantar en español, esto hace que las personas se emocionen y empiecen a bailar.

Al final del día Suzette está guardando sus cosas en el auto y se prepara para irse, pero en eso una niña se acerca a ella y le menciona que es su admiradora, pues le gustaría tocar la batería igual que ella.

Este concierto deja una lección a Selena, pues sabe que no importa lo que haga, debe cantarle a la gente lo que le gusta.

