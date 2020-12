“Curioso que hayan creído la mentira de Salinas Pliego”: Denise Dresser recordó el asunto de la licuadora

(Foto: Gobierno de México/Cuartoscuro)

La escritora, activista y politóloga Denise Dresser compartió en su cuenta de Twitter un meme con referencia a la falta de pagos de impuesto por parte del empresario Ricardo Salinas.

Aunque Dresser trató de tomar el asunto con humor, en otro tuit volvió a lanzarse contra el empresario y escribió: “Curioso que personas inteligentes hayan creído la mentira de Salinas Pliego sobre mi inexistente compra de una licuadora en sus tiendas o que les preocupe más eso que el adeudo real de Salinas Pliego con el SAT”

El empresario y la politóloga han protagonizado un intercambio de ataques y declaraciones a través de Twitter desde hace algunos días.

Todo comenzó cuando Dresser criticó a Salinas Pliego por la publicación que hizo relacionada a la salida de Best Buy de México. “El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas”, escribió.

Ricardo Salinas respondió y mandó un mensaje para continuar el debate durante del pasado 28 de noviembre. “Por más que usted quiera presionarnos, en Tiendas Elektra no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en Grupo Salinas”.

Denise Dresser (Foto: Twitter@DeniseDresserG)

Dresser no se quedó callada y replicó: “Aquí sigo (sin licuadora) esperando que rinda cuentas sobre compra de TV Azteca, toma del Chiquihuite, transacciones irregulares de Codisco/Unefon/Fernital, desafío a autoridad sanitaria, maltrato a empleados durante COVID, adjudicaciones directas y ‘triunfo’ a expensas de Mx”.

El empresario no demoró en responder y escribió lo siguiente: “Y ahí seguirá mi querida Denise porque para que tenga licuadora hay que terminar de pagarla, ya le dije que no se la voy a regalar, y rendirle cuentas a usted… pues ni que fuera mi mamá o mi esposa. Tómese otra a mi salud y que Dios me la bendiga y le de una larga vida”.

Después de más de un intercambio de palabras, Dresser le respondió con una imagen de Mark Twain y dijo que debatir con Ricardo Salinas confirma la frase del escritor estadounidense: “Nunca discutas con un idiota, te rebajará a su nivel y te ganará por experiencia”. El tuit fue respondido por Salinas con un imagen donde cataloga como necia a la académica.

Grupo Salinas emitió un comunicado para agradecer a Best Buy por su "esfuerzo" (Foto: Twitter@gruposalinas)

A pesar de formar parte del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador, el empresario ha sido criticado por las medidas establecidas por las autoridades sanitarias del país por la pandemia. A través de los noticieros adscritos a su grupo empresarial, han emprendido campañas de desprestigio por las restricciones impuesta. El mismo Ricardo Salinas después de haber resultado positivo de covid, ha asegurado que los efectos de la enfermedad no son tan graves.

Después de publicar el polémico comunicado, Elektra anunció la salida del Banco Azteca de Peru. El banco llegó al país sudamericano en el 2008 y ofrecía servicios financieros así como crecido vinculados, principalmente productos ofrecidos a las tiendas Elektra de la entidad.

