Cuidado de la capa de ozono y biodiversidad: los desafíos del T-MEC entre López Obrador y Biden en materia de medio ambiente

Joseph Biden y AMLO en un foro en México (Foto: Cuartoscuro)

La agenda medioambiental del Partido Demócrata en Estados Unidos ha procurado permanecer a la vanguardia del mundo. Dotado de una visión globalista, el plan de los 2 billones de dólares de Joe Biden pretende hacerle frente al cambio climático en su país; sin embargo, el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), vincula agendas entre estos países y no está demás señalar que uno de las áreas de oportunidad de la 4T está en el medio ambiente.

En el Capítulo 24 del T-MEC, dedicado al medio ambiente, se estipula que “los tres países que forman el Tratado reconocen la problemática ambiental actual y la importancia de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, así como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, ya sean suelos, bosques, mares, fauna y flora, entre otros recursos dentro de sus territorios ”.

Para atender este tema, el mismo tratado delimita que los países deben de contar con procedimientos apropiados para la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que proponga el nivel central de gobierno y buscarán la protección de la capa de ozono, cuidar la calidad del aire y vigilarán la responsabilidad social corporativa y conducta empresarial responsable.

El T-MEC amplió, en el capítulo 24, su promoción a la defensa del medio ambiente (Foto: Reuters / José Luis González)

Aunado a esto, se contempla la biodiversidad responsable, por lo cual se mantendrá vigilancia a las especies tanto de flora y fauna que se consideren exóticas invasoras, conservación, gestión forestal, bienes y servicios ambientales y un amplio espectro que se puede consultar en la página del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).

En particular, las fracciones 9 y 11 hacen inferencia en la polución que va al aire y puede estar relacionada con las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Art. 24.9 Protección de la Capa de Ozono. Cada país tomará medidas para controlar la producción, consumo y comercio de sustancias que agoten y modifiquen la capa de ozono, derivado de los daños que causan sobre la salud humana y el medio ambiente.

“24.11 Calidad del Aire. Las Partes del tratado deberán reducir la contaminación del aire nacional y transfronterizo y controlar sus contaminantes, incluyendo aquellos que se transportan largas distancias” .

AMLO le ha apostado a la generación de combustibles fósiles para sacar adelante a Pemex (Foto: EFE / Francisco Villeda)

Por el otro lado, el proyecto de Biden destina USD 2 billones durante los cuatro años de su administración para implementarlos en energía limpia en los sectores de transporte, electricidad y construcción.

“De acuerdo con una nota del The New York Times, este proyecto también hará ayudará a la reactivación económica de EEUU en la etapa post COVID-19. “ Sé que enfrentar el desafío sería una oportunidad única en la vida para dar nueva vida a nuestra economía, fortalecer nuestro liderazgo global y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras [...] Si tengo el honor de ser elegido presidente, no solo vamos a hacer pequeños retoques. Vamos a hacer inversiones históricas que aprovecharán la oportunidad, cumplirán este momento de la historia”, dijo Joe Biden durante su campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos.

Esta agenda se podría contraponerse a la administración de Andrés Manuel López Obrador que, junto con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), han apostado por el incremento a la producción de combustibles fósiles; sin embargo, el Estado mexicano tiene un margen de maniobra amplio si se le compara con la polución que genera EEUU.

Joe Biden ha impulsado una agenda medioambiental de largo alcance (Foto: Archivo)

Aún con esto en cuenta, el gobierno de la 4T ha sido criticado por compañías del sector energético en el ramo renovable, tal es el caso de Iberdrola, quien fue acusada por la Comisión Federal de Energía (CFE) de no cumplir con contratos de electricidad de hasta 10,000 millones de pesos.

Otro ejemplo es cuando AMLO manifestó su apoyo a las empresas productoras del Estado por encima de las extranjeras.

“Es un buen asunto, es un buen debate el que se está iniciando sobre este tema, incluso legisladores de Estados Unidos, que están apoyando a las empresas particulares, dicen que el gobierno de México está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad; pues claro que sí, ¿ni modo que vamos a ofrecer a Iberdrola? Como era antes ”, declaró López Obrador durante la conferencia de prensa del 26 de octubre.

